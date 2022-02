Chi è Pesce Rosso, Il cantante mascherato 2022?/ Vladimir Luxuria o Cristina D’Avena…

La nuova puntata de Il Cantante Mascherato ha inizio con il ballottaggio tra Aquila e Pesciolina Rossa. È quest’ultima ad aprire la gara con una nuova esibizione, anticipata da qualche parola: “La prima puntata è stata un’esperienza fortissima. La pesciolina deve essere un po’ vanitosa, non quel vanto che ti fa sentire superiore agli altri, ma quello che ti fa sentire sicura di te stessa. Questa sera per me è l’occasione per regalavo un altro pezzettino del mio cuore.” Canta quindi “Rumore” di Raffaella Carrà e dà la parola ai giudici. Anche per Iva Zanicchi, che stasera sostituisce Francesco Facchinetti che ha il covid, è Vladimir Luxuria. Si tratterà davvero di lei? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Pesce Rosso, chi è? Gli indizi del Cantante Mascherato 2022

Pesce Rosso è una delle tante maschere che sta appassionando e incuriosendo il pubblico de Il Cantante Mascherato 2022, specialmente per quanto riguarda la caccia al nome del personaggio misterioso che si nasconde dentro il costume. Nella prima puntata, andata in onda la settimana scorsa, Pesce Rosso si è esibito insieme al paroliere e cantante Memo Remigi con la canzone Le Mille Bolle Blu, lasciando qualche elemento su cui riflettere. Grazie a questa interpretazione e grazie anche ad alcune considerazioni dei giurati, il pubblico del Cantante Mascherato è riuscito a farsi un’idea abbastanza chiara su questo concorrente misterioso.

Sarà un uomo o una donna? Un personaggio dal mondo del cinema o dello spettacolo? Gli indizi raccolti nel corso della prima puntata fanno pensare ad un volto piuttosto conosciuto in Rai, stiamo parlando della mitica Luciana Littizzetto. Sarà davvero lei a nascondersi sotto il costume di Pesce Rosso? Difficile sbilanciarsi adesso. Magari dopo stasera sarà più facile azzardare una previsione più affidabile.

Pesce Rosso è Luciana Littizzetto?

Dopo la sua esibizione con Memo Remigi, sulle note de Le Mille bolle blu, la giuria de Il Cantante Mascherato 2022 ha cercato di formulare le sue ipotesi sul personaggio nascosto dentro il costume. Naturalmente siamo ancora ai primi nomi, dettati più che altro da sensazioni e idee ancora da verificare. Tuttavia su Pesce Rosso, in molti sembrano essere d’accordo: sotto il costume potrebbe esserci Luciana Littizzetto.

Guardando attentamente la sua esibizione della scorsa settimana, focalizzandoci su movenze e caratteristiche della sua maschera, potrebbe effettivamente essere la co-conduttrice di Che Tempo che fa, il personaggio misterioso. Questa sera, al termine della seconda puntata, raccoglieremo senza dubbio nuovi indizi su Pesce Rosso. Molti utenti sono a caccia di conferme, altri invece in cerca di altre strade da battere. In ogni caso, al momento, il nome di Luciana sembra essere quello da tenere più in considerazione.



