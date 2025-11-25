Ricordate Petit? Da Amici sbarca a Sanremo Giovani 2025 con la canzone Un bel Casino: "Questo brano è ispirato ai miei genitori..."

C’è anche Petit tra i protagonisti di Sanremo Giovani 2025. L’ex talento di Amici si presenta alla competizione canora con Un bel casino, il suo nuovo brano con cui mira a segnare l’inizio di un percorso. La canzone è una ballad che narra le emozioni di un amore forte e, al tempo stesso, sofferente e ricco di contraddizioni. In questo brano, il giovane cantante sembra voler mettere tutto ciò che il suo cuore ha vissuto negli ultimi anni, anche se indirettamente.

Chi è Mimì con Sottovoce a Sanremo Giovani 2025/ "Dopo X Factor ho avuto paura, ma ora..."

Petit racconta infatti la storia dei suoi genitori, con note avvolgenti ed una vocalità sorprendente. C’è grande curiosità di vederlo all’opera, soprattutto dopo l’esperienza positiva ad Amici che gli ha portato una ventata di popolarità. “Sono molto emozionato perché Sanremo Giovani 2025 è un palco importantissimo, è il sogno di tutti gli artisti”, ha confidato in una bella intervista a recensiamomusica.com.

Chi è Welo con Emigrato a Sanremo Giovani 2025/ Un brano potente per puntare alla semifinale

Petit da Amici a Sanremo Giovani 2025, ecco come è nata la canzone Un bel Casino: “Si ispira a mamma e papà…”

“Sono stato ad Amici, è vero, ma qui parliamo di un palco completamente diverso. Non vedo l’ora di iniziare, sono molto carico”, ha detto l’ex concorrente e studente nella scuola di Maria De Filippi. Per quanto riguarda il brano con cui partecipa a Sanremo 2025, Petit conferma di essersi ispirato alla storia dei suoi genitori, a cui è estremamente legato.

“E’ una canzone nata in modo naturale, si ispira a loro. Quando ero piccolo non riuscivo a capire come un amore bello come il loro potesse portare a degli scontri. Musica? Sto facendo un refresh del mio progetto e adesso ho capito la strada da intraprendere”, ha detto Petit, preannunciando il desiderio di voler concentrarsi sempre più sul cantautorato. “Perché io vengo da quel mondo lì”, sottolinea.

Jasmine Carrisi fidanzata: “Ho il cuore occupato”/ La reazione di Al Bano: “So le cose sempre dopo”