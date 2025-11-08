Chi è Pia Balotelli, la figlia di Raffaella Fico: nata nel 2012 dalla storia con Mario Balotelli, inizialmente non è stata riconosciuta dal papà

Si chiama Pia Balotelli la figlia di Raffaella Fico, nata dall’amore tra Mario Balotelli e la mamma. Pia, oggi una signorina di 13 anni, molto bella e somigliante a entrambi i genitori, ha ottenuto il cognome del papà quando aveva solo due anni: inizialmente, infatti, non è stata riconosciuta dall’ex calciatore, che a lungo ha sostenuto che non fosse sua figlia. In realtà con il tempo le cose sono migliorate e a quanto pare oggi i rapporti tra i due sarebbero molto buoni. Pia, dunque, per tanti anni è stata cresciuta solo dalla mamma Raffaella, che ha messo in pausa la sua carriera per dedicarsi a lei anima e corpo. Tra mamma e figlia, infatti, il rapporto è meraviglioso: le due sarebbero molto unite, come dimostrano le foto che pubblicano spesso insieme.

Raffaella Fico ha rivelato qualche tempo fa: “Un po’ mi colpevolizzavo del fatto che ci fosse una mancanza nella vita di mia figlia. Ho cercato di fare il massimo e di non farle mancare nulla”. Da mamma single, nonostante le difficoltà e la gestione complicata tra figlia e lavoro in tv, Raffaella è stata una figura presente e costante nella vita di Pia, che oggi la adora e fa il tifo per lei. Oggi Pia Balotelli, nata nel 2012, è un’adolescente che si divide tra scuola e sport: fa karate e nel 2024 è diventata campionessa italiana nella sua categoria.

Chi è Pia Balotelli: a scuola vittima di un episodio di razzismo

Raffaella Fico, parlando di recente della figlia, ha raccontato: “Purtroppo c’è stato un episodio sgradevole in cui mia figlia Pia è stata vittima di razzismo”. Pia, che ha la pelle dello stesso colore del papà, ha dovuto dunque subire razzismo da parte dei compagni di scuola. Fortunatamente proprio la forza d’animo e il coraggio della figlia di Raffaella Fico le hanno permesso di superare quel momento negativo.