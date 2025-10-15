Piera, chi è la mamma di Eleonora Abbagnato e la lotta contro la malattia, la leucemia: il rapporto dell'étoile con i suoi genitori

I sacrifici compiuti per inseguire il proprio futuro, si sa, fanno parte della nostra vita e sono spesso i genitori a farli per i figli. Lo sa bene Eleonora Abbagnato che, per inseguire il suo sogno di diventare una ballerina di fama internazionale, ha dovuto seguire una scuola di danza sin da giovanissima, per poi lasciare Palermo (sua terra d’origine) e spiccare il volo in Europa.

L’étoile, che questa sera è tra i protagonisti della prima puntata di This is me su Canale 5 con Silvia Toffanin, è grata ai genitori Elio e Piera per i sacrifici compiuti per lei, e per averla sempre supportata nel corso della sua vita. Il padre è stato a lungo dirigente del Palermo, la squadra calcistica della loro città, la mamma invece ha lavorato in un negozio di abbigliamento.

“I miei genitori sono un punto di riferimento, ho sempre sentito molto la loro mancanza quando da piccola studiavo in Francia ma c’è sempre stato un legame forte”, ha raccontato la ballerina in una passata intervista rilasciata nel salotto di Verissimo.

Malattia Piera, mamma di Eleonora Abbagnato: “La leucemia…“

Entrando nel merito della famiglia di Eleonora Abbagnato e dei suoi genitori, la vita dell’étoile è cambiata negli ultimi anni quando mamma Piera ha dovuto fare i conti con una malattia, la leucemia. La toccante rivelazione è arrivata in un’intervista a Verissimo nel 2020, quando annunciò di voler lasciare l’Opéra di Parigi per poter stare al suo fianco.

L’esperienza della malattia ha avvicinato mamma e figlia ancor di più e non manca mai il supporto reciproco. Sempre a Verissimo, la Abbagnato aveva parlato dell’importanza della figura materna nella sua vita: “La mamma è la forza della nostra famiglia, quindi non può non esserci. Ci ha insegnato tanto: la disciplina me l’ha data lei“.

In merito poi alla leucemia che ha colpito mamma Piera, l’étoile ha aggiunto: “Mamma mi ha sempre sostenuta, anche da lontano; ora ha questa brutta malattia e cerco di stare il più possibile con lei…”.