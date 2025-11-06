Chi è PierC, concorrente di X Factor 2025? Ha già partecipato nel passato a un programma di Rai1: Ti lascio una canzone

C’è sempre curiosità nei confronti dei personaggi del mondo dello spettacolo e in special modo dei cantanti che si esibiscono a X Factor 2025 la cui speranza è quella di entrare nell’ingranaggio discografico senza però esserne schiacciato per sempre come spesso succede. Tra i tanti concorrenti c’è anche PierC il cui vero nome è Piercesare Fagioli, ha 25 anni ed è di Casale Monferrato (provincia di Alessandria).

È riuscito ad agguantare l’ultimo posto nel team di Francesco Gabbani portando sul palco il brano ‘Cinque giorni’ di Michele Zarrillo, ma lo aveva già convinto durante i bootcamp. Ora a credere in lui i sono anche Paola Iezzi e Achille Lauro. Chissà se riuscirà ad andare avanti fino ad agguantare la vittoria finale.

PierC, non solo X Factor 2025: ha già partecipato a Ti lascio una canzone

Per PierC il talent show X Factor 2025 non è la sua prima esperienza in televisione perché in passato ha già partecipato a un programma molto amato dal pubblico di Rai1 ovvero Ti lascio una canzone condotto da Antonella Clerici, che sta per tornare con una nuova stagione di The Voice Senior (dove Gigi D’Alessio non sarà più dei loro).

Il ragazzo ha una laurea magistrale in Finanza alla Bocconi di Milano e nel 2017 si è diplomato al conservatorio di Torino in Teoria musicale e solfeggio. Non riesce a immaginarsi di stare ore e ore in ufficio perché “non riesco a stare fermo” anche se da piccolo sognava di fare il direttore d’orchestra.

