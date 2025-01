Pierdavide Carone è tra i protagonisti della nuova edizione di “Ora o mai più“, il popolare talent show portato al successo da Amadeus che torna con una nuova attesissima edizione presentata da Marco Liorni in prime time su Rai1. Il programma rilancia alcuni big della musica italiana che, dopo alcuni successi, sono entrati in una zona d’ombra da cui sono pronti ad uscire per tornare alla ribalta! Tra questi c’è anche il cantautore nato, musicalmente parlando, nella scuola di Amici di Maria Filippi dove ha vinto il premio della critica. Dopo Amici, Pierdavide pubblica il suo primo album “Una canzone pop” certificato doppio disco di platino grazie al successo di brani come “Jenny”, “La ballata dell’ospedale” e “Di notte”. Non solo nel 2010 scrive il brano “Per tutte le volte che” con cui Valerio Scanu vince il Festival di Sanremo.

Riccardo cerca i figli dopo 15 anni a C'è posta per te: "Abbandonati, perdono!"/ "Soggiogato da una donna"

Due anni torna in gara al Festival di Sanremo tra i Big con la canzone “Nanì” accompagnato sul palco dal grandissimo Lucio Dalla che produce il suo nuovo disco di inediti. Dopo un lunga pausa dalle scene, il cantautore è pronto a tornare alla ribalta e dalle pagine di Today ha detto: “l’ispirazione non è mai passata, ma non volevo donarla a persone sbagliate”.

Valerio Scanu a Ora o mai più, Rita Pavone sbaglia le parole della canzone/ Web: "Duetto imbarazzante"

Pierdavide Carone, il successo ad Amici con “Di notte”

Dopo 15 anni dalla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, Pierdavide Carone torna in tv pronto a mettersi in gioco nel talent show “Ora o mai più”. Proprio parlando dell’esperienza televisiva di Amici ha detto: “ho bei ricordi del programma, anche se confesso di non guardarlo. Mi piacerebbe tornarci, magari in una nuova veste dal momento che sono anche insegnante di musica”. Un pensiero speciale poi è per Maria De Filippi che definisce “una buona discografica”. Impossibile non ricordare Lucio Dalla che gli scrisse un ultimo messaggio poco prima di morire: “mi scrisse non on ti devi preoccupare di niente perché io ho visto oltre e tu sei destinato a fare questo nella vita’”.

LAURA E ANNA, DUE SORELLE E LA MORTE DI UN MARITO A C'È POSTA PER TE 2025/ Dono speciale di Cannavacciuolo!

Infine parlando dell’ultimo singolo dal titolo “Carla e la Credenza” ha detto: “è una provocazione simpatica. È difficile raccontare il mondo che va a rotoli ma in modo sarcastico, anche se Carla, in fondo, siamo tutti noi”