Pierdavide Carone, chi è e carriera: Amici e i primi successi

Stasera è in programma l’attesa serata del San Marino Song Contest 2025, il cui vincitore rappresenterà la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest in scena il prossimo maggio in Svizzera. Anche Pierdavide Carone è pronto a gareggiare e, con il brano Mi vuoi sposare?, sogna di raggiungere l’ESC in un periodo per lui già ultra-positivo e caratterizzato dalla recente vittoria a Ora o mai più 2025. Conosciamo meglio il cantante e la sua carriera, vissuta sempre nel segno della musica.

Nato a Roma nel 1988, Pierdavide Carone ha conosciuto la prima popolarità nel 2009, quando partecipa ad Amici di Maria De Filippi piazzandosi al terzo posto della classifica finale di quell’edizione. Sono gli anni in cui mette in mostra anche le sue doti autoriali, scrivendo per Valerio Scanu il brano Per tutte le volte che… vincitore del Festival di Sanremo 2010. Nello stesso anno Carone pubblica il suo primo album Una canzone pop, anticipato dal primo singolo Di notte, seguito dal nuovo album Distrattamente con il singolo apripista La prima volta.

Nel 2012 arriva una svolta importante per Pierdavide Carone: la partecipazione al Festival di Sanremo in coppia con Lucio Dalla con il brano Nanì, classificatosi al quinto posto. Più di recente, invece, è stato concorrente della nuova edizione di Ora o mai più, condotta da Marco Liorni su Rai 1, che alla fine l’ha visto trionfare nel programma che dà nuovo slancio e una seconda possibilità ai cantanti che in passato hanno ottenuto un grande successo.

Cosa sappiamo invece della vita privata di Pierdavide Carone? Ai tempi di Amici, nel 2009, il cantautore si legò sentimentalmente alla ballerina Grazia Striano, con cui intrecciò una relazione conclusasi dopo qualche anno. Ad oggi c’è una fidanzata nella vita dell’artista, della quale tuttavia non si conoscono molte informazioni. In riferimento alla fidanzata, Pierdavide fu protagonista di una simpatica gag a Ora o mai più 2025, svelando che la sua dolce metà in realtà avrebbe sempre segretamente tifato per Matteo Amantia, suo “rivale” in gara.

