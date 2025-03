Pierdavide Carone è il vincitore di Ora o Mai Più 2025. Il cantautore ha conquistato il primo posto nella terza edizione del talent show condotto da Marco Liorni su Rai Uno. Con il sostegno della coach Gigliola Cinquetti, il romano ha emozionato il pubblico con una straordinaria interpretazione di Spaccacuore e ha presentato il suo inedito Non ce l’ho con Te, confermando il suo talento indiscusso.

Dopo anni lontano dai riflettori, Pierdavide Carone si è ripreso la scena e la sua musica. Oggi 36enne, ha saputo riconquistare il pubblico grazie alle sua sensibilità artistica e alle sue interpretazioni.

Carone: da Amici alla conquista di Ora o Mai Più fino alla corsa per l’Eurovision

Pierdavide Carone non è certo un volto nuovo, il cantautore infatit è stato uno degli allievi della nona edizione di Amici conquistando il terzo posto e il premio della critica. Nel 2010 ha firmato Per Tutte le Volte Che, brano che ha concesso a Valerio Scanu di vincere Sanremo Due anni dopo, nel 2012, è tornato al Festival in coppia con Lucio Dalla nel brano Nanì.

Ora, Carone punta all’Eurovision Song Contest dopo il trionfo a Ora o Mai Più. Parteciperà al San Marino Song Contest e se riuscisse a vincere la finale dell’8 marzo prossimo, potrebbe ottenere il pass per rappresentare San Marino all’Eurovision 2025.

Carriera di Pierdavide Carone tra successi e difficoltà dopo Amici nel 2010

Il percorso artistico di Pierdavide Carone è stato segnato da grandi successi, ma anche da momenti difficili. Dopo l’esperienza sanremese con Lucio Dalla, la sua carriera ha subito un rallentamento a causa di scelte discografiche e personali non sempre fortunate tuttavia, non ha mai smesso di credere nella sua musica e ha continuato a scrivere e a esibirsi

