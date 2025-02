Pierluigi Ferrantini, chi è il marito di Carolina Di Domenico: la carriera nella musica

Carolina Di Domenico è la voce che ormai da diversi anni ci accompagna non solo in televisione, dove è stata volto iconico di MTV Italia e di diversi programmi Rai, ma anche in radio, dove è speaker di Rai Radio 2, emittente per la quale ha anche commentato programmi simbolo come il Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest. Quello che forse molti non conoscono della conduttrice è qualche riferimento legato alla sua vita privata.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, 21 febbraio 2025/ Mimmo stupisce Agata, Botteri invita Giulia a cena

Carolina Di Domenico è infatti da anni legata sentimentalmente al marito Pierluigi Ferrantini, che non è un nome così sconosciuto. È infatti un cantante e musicista di origini romane e classe 1974, noto soprattutto per essere il leader dei Velvet: la band pop rock, fondata nella Capitale negli anni ’90, ha raggiunto il successo con brani come Tokyo Eyes, singolo d’esordio, e diverse partecipazioni al Festival di Sanremo. La prima è arrivata nel 2001 nella sezione “Giovani” con Nascosto dietro un vetro, seguito da altre partecipazioni, nel 2005 e nel 2007, rispettivamente con Dovevo dirti molte cose e la celebre Tutto da rifare.

Chi è Sabrina, dama del trono over di Uomini e Donne/ Chiude con Giuseppe: si sente male ed esce dallo studio

Carolina Di Domenico e Pierluigi Ferrantini: il matrimonio e i figli Pietro e Andrea

Pierluigi Ferrantini, marito di Carolina Di Domenico, oltre ad essere un cantante è anche uno speaker radiofonico e collabora assieme a lei a Rai Radio 2; insieme, infatti, conducono il programma Rock and Roll Circus. La coppia è legatissima da ormai diversi anni e hanno deciso nel luglio 2021 di compiere il passo più importante: diventare marito e moglie. Il matrimonio è stato celebrato alla presenza di pochi e intimi invitati, compresi familiari e amici stretti.

Inoltre, dalla loro longeva storia d’amore, sono diventati genitori di due figli, Pietro e Andrea, nel 2008 e nel 2011. A dispetto delle rispettive carriere e della loro notorietà, entrambi sono molto riservati e raramente hanno concesso dichiarazioni pubbliche in merito alla loro sfera privata; solo sui social, di tanto in tanto, condividono alcuni scatti di famiglia.

Valerio Scanu: “Pupo cambia versione ogni anno su Sanremo 2010”/ Poi lo ‘scoop’ su Anna Oxa: “Una diffida…”