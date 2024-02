Chi è Pierluigi Roscioli, ospite a Masterchef Italia 2023/ Maestro della lievitazione famoso non solo a Roma

Pierluigi Roscioli, chi è il maestro della lievitazione ospite dell’8a puntata di Masterchef Italia 2023

L’ottava puntata di Masterchef Italia 2023 avrà tra i protagonisti non solo i giudici Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, ma anche un vero e proprio maestro della lievitazione che sottoporrà ad una prova davvero ardua i cuochi amatoriali. Nella cucina più famosa d’Italia, per una prova che terrà i concorrenti svegli tutta la notte, arriverà Pierluigi Roscioli, della lievitazione dell’Antico Forno Roscioli a Roma.

La sua è una vera e propria arte frutto di quattro generazioni di fornai e cinque decenni di tradizione nella panificazione. Il suo nome è garanzia di qualità non solo a Roma, ma in tutto il territorio italiano e che racchiude diverse realtà ovvero la Rimessa, il Wine Club, il caffè pasticceria, la salumeria e l’Antico Forno come riporta Gambero Rosso.

Pierluigi Roscioli e l’arte della lievitazione

Preparare pane e pizza di qualità, solo per citare due dei prodotti a cui gli italiani sono più legati, non è facile ma Pierluigi Roscioli, portando avanti la tradizione di famiglia, è riuscito nell’impresa. «All’Antico Forno Roscioli — racconta Pierluigi come si legge su Gambero Rosso— siamo molto legati alla tradizione e, da sempre, lavoriamo in una direzione chiara, che mette in luce una pizza fortemente identitaria, un prodotto da forno con alla base prodotti di qualità e di cui conosciamo la provenienza e il ciclo di vita».

«Le nostre proposte sono quelle classiche che negli anni ci hanno fatto conoscere e per cui i nostri clienti ci riconoscono. Con il passare del tempo, abbiamo apportato dei cambiamenti, lasciando spazio a nuove idee, ma sempre collegate al nostro passato e ai nostri sapori», conclude.













