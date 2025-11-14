Tutto su Piero, il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne con cui Gemma Galgani decide di chiudere.

Tra i nuovi cavalieri del trono over c’è anche Piero, un signore dalla chioma bianca, elegante e raffinato sia nel modo di fare che nel look. Vive in Umbria ed è papà di una ragazza di 18 anni a cui ha dedicato totalmente gli ultimi anni della sua vita trascurando la vita sociale. Ad iscriverlo al programma è stata proprio la figlia e tra le dame che sono rimaste colpite subito da Piero c’è Gemma Galgani che, dopo aver ballato con lui, ha deciso di raggiungerlo in camerino concedendosi una passeggiata.

Durante il primo incontro, Piero ha raccontato alcuni dettagli della sua vita e, in studio, conferma di conoscere molti aspetti di Gemma avendo seguito le sue avventure nel programma. Il cavaliere, inoltre, ammette che è alla ricerca di leggerezza e non nasconde di aver notato, tra le dame, un’altra signora più giovane di Gemma.

Gemma Galgani chiude con Piero a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 14 novembre 2025, Gemma Galgani e Piero tornano al centro dello studio per raccontare come prosegue la loro conoscenza. Piero ribadisce di volere accanto una donna che riesca a trasmettergli leggerezza e le parole del cavaliere sembrano infastidire Gemma che decide di non portare avanti la frequentazione chiudendo subito la conoscenza.

Gemma che, inizialmente si butta totalmente nelle conoscenze, ha così deciso di non andare avanti non condividendo le parole di Piero e non vedendo in lui il cavaliere che possa fargli perdere la testa. Sia Gemma che Piero, così, tornano nel parterre per rimettersi nuovamente sentimentalmente in gioco.

