Nuovo cavaliere per Gemma Galgani a Uomini e Donne: ecco chi è Piero, cavaliere del trono over.

Nuova conoscenza per Gemma Galgani che, dopo aver chiuso con Mario Lenti, ha deciso di dare il via a nuove conoscenze uscendo, in primis, con Piero. Il nuovo cavaliere del trono over è un signore di bell’aspetto di cui, però, non si hanno ancora informazioni. Dall’aspetto, tuttavia, sembra avere più o meno la stessa età della dama di Torino e, probabilmente, dopo aver lavorato per tanti anni, potrebbe essere in pensione. Di Piero, tuttavia, non si conosce il passato sentimentale anche se non è da escludere che abbia avuto storie importanti e che abbia dei figli.

Molto elegante nel look e nei modi, Piero ha conquistato le attenzioni di Gemma Galgani che ha deciso di concedergli una possibilità uscendo con lui sperando che possa essere l’uomo giusto per voltare pagina e dimenticare Mario Lenti.

Piero e il primo appuntamento con Gemma Galgani a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 13 novembre 2025, Gemma Galgani torna al centro dello studio per raccontare cos’è successo durante il primo appuntamento con Piero. Maria De Filippi manda così in onda il filmato della loro esterna e tra i due sembra esserci una bella sintonia.

In studio, il confronto tra Gemma e Piero è pacato e il cavaliere spiega di avere un vantaggio rispetto alla dama che di lui non sa ancora niente. Lui, invece, avendo seguito Gemma in tv, ha già visto anche i suoi lati peggiori. La conoscenza tra i due, tuttavia, sembra destinata a concludersi.