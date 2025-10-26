Pierpaolo di Amici emoziona i compagni con una lettera autodistruttiva: "Mi faccio schifo, anche quando ballo, se mi guardo allo specchio..."

Pierpaolo Monzillo, lettera durissima contro se stesso ad Amici

Tra i nuovi concorrenti di questa edizione di Amici c’è Pierpaolo Monzillo, aspirante ballerino che mira a rinforzare il proprio carattere all’interno della scuola di Maria De Filippi. In una lettera commovente che il giovane danzatore ha condiviso coi compagni di classe, Pierpaolo ha raccontato molto di sé, delle sue fragilità e delle sue paure, mettendosi a nudo. “Sono una persona molto strana, dal carattere particolare. Sono insicuro, ho paura di mostrarmi per via del giudizio altrui…”, ha ammesso Pierpaolo.

“Ho sempre paura di non essere abbastanza e ad essere sincero mi faccio un po’ schifo, non riesco a guardarmi allo specchio”, racconta ancora il ballerino. Parole durissime verso se stesso, sicuramente esagerate e frutto di problematiche più ampie. “Desiderio non sentirmi sbagliato e vorrei potermi dire ‘sei bello’. Mi faccio schifo pure mentre danzo”, continua il ragazzo.

Pierpaolo Monzillo mostra le sue fragilità e le sue speranze ai compagni di Amici

La lettera lascia di sasso i suoi compagni di Amici, c’è chi si commuove mentre Pierpaolo legge le parole che ha scritto di getto. Il suo obiettivo in quest’edizione di Amici è maturare come persona, rinforzare il suo carattere e coltivare amicizie vere. “Vorrei trovare me stesso senza vergogna o insicurezze. Ho un carattere carino, sono una persona dolce che si farebbe in quattro per tutti. Sono una persona buona e ingenua, ho paura della mia stessa persona”, ammette ancora Pierpaolo Monzillo.

Nella lettera spiega di voler “rinascere” ed un dolce pensiero lo dedica alla sua amata fidanzata, che descrive come un’ancora di salvezza. “E’ il mio opposto. Mi ha alzato da terra e le devo tutto”, ha detto il ragazzo.