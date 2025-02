Chi è Pierpaolo Foti, concorrente in finale di Dalla Strada al Palco: eccellente violinista con una grande passione

C’è anche il talento triestino Pierpaolo Foti tra i finalisti di Dalla Strada al Palco. Il concorrente ventisettenne, finalista di questa edizione, ha tutte le carte in regola per puntare alla vittoria finale. Eccellente violinista e grande appassionato di musica, ha emozionato giuria e pubblico con una performance straordinaria. Pure Nek e Bianca Guaccero ne sono rimasti affascinati e questa sera, venerdì 7 febbraio, si trova a gareggiare nella finale di Dalla Strada al Palco. Non è e non può essere un caso.

Pierpaolo Foti, dunque, vuole giocarsi le sue possibilità fino alla fine e convincere il pubblico con una nuova esibizione che si preannuncia dalle mille emozioni. Chissà se confermerà la scelta di esibirsi in abiti settecenteschi, altra particolarità che lo contraddistingue.

Pierpaolo Foti, finalista Dalla strada al palco 2025: “Quando suono non ho limiti”

“Mi sento me stesso così e poi credo sia importante riportare in auge un tempo che è andato un po’ perso”, ha detto il violinista. “Quando suono, non ho limiti di alcun tipo. Cerco di arrivare oltre l’universo e di comunicare con chi mi ascolta”, le sue parole. Insomma, un artista vero e proprio che nella sua breve carriera vanta già diverse esperienze rilevanti, come l’esibizione al Jova Beach Party o a Times Square.

Indimenticabile, per lui che porta la sua città nel cuore, quando si esibì in piena pandemia in una delle piazze storiche di Triste. “È stato un momento speciale, un simbolo di rinascita in un periodo in cui tutti erano fermi”, ha raccontato il concorrente finalista Pierpaolo Foti. Una bella storia, quella del musicista triestino, comunque andrà a finire la gara.