Tutto su Pierpaolo Lazzarini, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Tra i cavalieri più affascinante del parterre del trono over di Uomini e Donne spicca Pierpaolo Lazzarini, 42enne designer e imprenditore che, dopo aver chiuso la conoscenza con Morena Farfante e Margherita Aiello, si sta dedicando alla conoscenza con altre dame. Parlando di Morena, al centro dello studio, Pierpaolo ha detto: “Mi hanno mandato un po’ di episodi, mi sono documentato. Per carità, non è che ho trovato nulla di negativo, però diciamo che, se sono qui per trovare veramente un qualcosa di “magico”, è un po’ come se avessi visto un libro che ho già letto. Non è così invogliante su certi fronti”.

Su Margherita, invece, ha detto: “Lei mi ha ascoltato un sacco chiacchierare, credo. Ha notato che sono un po’ logorroico. Descrivo tanto le cose che faccio, e mi è sembrata interessata a quello che faccio. Esteticamente a me lei piace, è un po’ come la disegnerei una donna, nella forma. Caratterialmente, ho avuto poco a che fare, però si è fatta qualche risata, siamo stati bene”. Con entrambe, però, ha deciso di chiudere e, attualmente, è ancora alla ricerca di una donna.

Pierpaolo Lazzarini e la conoscenza con Valentina a Uomini e Donne

Chiusa la conoscenza sia con Morena che con Margherita, Pierpaolo Lazzarini ha cominciato a conoscere Marilù con cui, però, si è presto reso conto di non poter avere una storia. “A vent’anni dicevo che non può esistere l’amicizia tra uomo e donna. A quarant’anni dico che esiste”, ha detto in trasmissione. Nella puntata di Uomini e Donne del 22 aprile 2025, Pierpaolo torna al centro delle dinamiche per la conoscenza con Valentina.

La dama, nonostante la conoscenza ben avviata con Alessio Pili Stella con cui ci sono stati anche dei baci, ha intrattenuto una conoscenza telefonica con Pierpaolo con cui ci sono stati dei messaggi. Pierpaolo non chiude le porte alla dama e la confessione scatena la lite tra Valentina e Alessio.

