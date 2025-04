Tutto su Pierpaolo Lazzarini, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Pierpaolo Lazzarini è uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne che, con il suo fascino, ha colpito inizialmente Margherita Aiello. 42 anni, imprenditore e designer., ha scelto di partecipare al programma di Maria De Filippi per cercare l’amore ammettendo di fare fatica a legarsi ad una donna. Tra le donne da cui è stato colpito c’è proprio Margherita con cui, però, la conoscenza si interrompe poco dopo per scelta di lui che ha voglia di conoscere altre donne prima di dedicarsi esclusivamente ad un solo rapporto.

Nella puntata di Uomini e Donne del 10 aprile 2025, Maria De Filippi chiama al centro proprio Pierpaolo e Margherita mandando in onda un filmato girato al termine della scorsa puntata in cui Margherita esprime la propria rabbia per la decisione di Pierpaolo di chiudere. In studio, poi, Margherita svela di aver parlato a lungo con Pierpaolo con cui sarebbe dovuta uscire. La dama, però, svela che Pierpaolo, pur essendo tornato a Roma, ha preferito uscire con Marilù.

Pierpaolo Lazzarini tra Margherita e Marilù a Uomini e Donne

Margherita, in studio, non nasconde di essere infastidita dall’atteggiamento di Pierpaolo. “Mi ha detto che doveva una cena a Marilù e che preferiva conoscere anche lei perché il contesto glielo permette. Io non voglio essere paragonata ad un’altra donna”, sbotta la dama. Pierpaolo sottolinea di essere arrivato a Roma in anticipo sia per vedere Marilù ma anche un amico che non vedeva da tanto tempo e al quale ha presentato la stessa Marilù.

Nonostante il feeling, tuttavia, Pierpaolo e Marilù hanno deciso di chiudere la frequentazione. “A vent’anni dicevo che non può esistere l’amicizia tra uomo e donna. A quarant’anni dico che esiste”, dice Pierpaolo. “Non vogliamo prendere in giro nessuno. Possiamo essere ottimi amici ma non andiamo oltre”, aggiunge la dama.

