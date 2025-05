Pierpaolo Pretelli è da pochi mesi diventato papà per la seconda volta: dopo la nascita di Kian, il bimbo avuto dalla compagna Giulia Salemi, Pierpaolo ha dato un fratellino al suo primo figlio, Leonardo, che ha avuto da giovanissimo. Il compagno di Giulia Salemi è impegnato proprio in questi mesi in un progetto importante: è l’inviato in Honduras de L’Isola dei Famosi. Un riconoscimento importante per la carriera dell’attore e presentatore che ha cominciato da giovanissimo a fare questo lavoro, ambendo ad arrivare sempre più in alto. Nato a Maratea, in Basilicata, Pierpaolo si è trasferito a Roma dopo il diploma e ha cominciato a frequentare giurisprudenza.

Nonostante la carriera accademica intrapresa, un po’ per pagarsi gli studi, un po’ per passione, Pierpaolo Pretelli ha deciso di entrare nel mondo dello spettacolo come “velino” di Striscia la Notizia. Era il 2013 e lui aveva solamente 23 anni ma quell’esperienza lo ha lanciato nel mondo della tv: in seguito sono arrivati altri progetti interessanti come diversi singoli come cantante e ancora reality come il Grande Fratello Vip del 2021, dove ha conosciuto proprio Giulia Salemi. I due si sono innamorati e hanno cominciato una storia d’amore che nonostante una crisi piuttosto importante, continua più salda che mai dopo la nascita di Kian.

L’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi continua più saldo che mai. I due non sono mai stati così innamorati come da quando è nato il loro piccolo Kian, un bimbo fortemente desiderato da entrambi. “Pier è la mia spalla nella vita. La sua dolcezza e calma sono fondamentali per un carattere agitato come il mio” ha raccontato Giulia Salemi qualche giorno fa parlando del compagno. I due, oltre a condividere un grande amore, hanno in comune dei valori saldi, come l’umiltà, il lavoro e l’importanza del sacrificio, con il quale hanno costruito le loro carriere e la loro famiglia.