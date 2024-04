Chi è Pietro Fanelli, concorrente Isola dei Famosi 2024/ Fidanzata Alessandra Scarci, la polemica sui reality

Pietro Fanelli: Alessandra Scarci è la bellissima fidanzata del modello

Tra i concorrenti che parteciperanno all’Isola dei Famosi 2024 ci sono anche volti non noti o meno noti al pubblico di Canale 5, come Pietro Fanelli. Il modello è finito solo qualche tempo fa al centro delle polemiche e proprio per alcune dichiarazioni fatte su un reality show. Pietro è stato tra i protagonisti del reality targato Netflix Summer Job, ma è finito poi a parlarne male con un tiktoker, che ha poi reso tutto pubblico.

Pietro Fanelli, dunque, non è nuovo al mondo del reality ma lo è sicuramente al piccolo schermo. Farà infatti il suo esordio su Mediaset all’Isola dei Famosi 2024 e, stando a queste premesse, sembra possa diventare uno dei grandi protagonisti di questa nuova edizione, che vede alla conduzione Vladimir Luxuria. Ma chi è, dunque, Pietro Fanelli? Ha una fidanzata o è single? Partiamo col rispondere a questa domanda, svelando che sì, Pietro è fidanzato. Stando a quanto trapela attraverso il suo profilo Instagram, la fidanzata di Pietro Fanelli è Alessandra Scarci, affascinante mora che si descrive come “attrice e conduttrice”. È dunque possibile che la vedremo nello studio dell’Isola dei Famosi a supportarlo.

Chi è Pietro Fanelli si presenta: età, lavoro passioni

Svelata chi è la fidanzata di Pietro Fanelli, è tempo di scoprire chi sia, invece, il concorrente. La descrizione arriva proprio da Summer Job. Nella clip di presentazione, il giovane modello si è così descritto al pubblico: “Ho 20 anni e per me apparire è una delle cose più importanti, la bellezza non ha bisogno di essere spiegata, è lì per diritto divino. Mi sento un po’ Dorian Gray un po’ Lady Oscar. Cerco l’antidoto all’eterna giovinezza.”

Nel corso del video di presentazione, Pietro ha dunque spiegato cosa ama fare: “Non ho mai lavorato un giorno nella mia vita perché non voglio sprecare nemmeno un secondo per fare qualcosa che non mi piace, è troppo crudele. Vivo da vagabondo, cammino fra le città e trovo massima soddisfazione nell’accarezzare una panchina bagnata e far scivolare la mano. Penso che sia arte questo”. Delle ottime premesse, dunque, per l’Isola dei Famosi 2024.

