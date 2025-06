Chi è Pietro Palumbo, il compagno di Levante: insieme dal 2019, i due sono diventati genitori di Alma Futura, la bimba nata nel 2022

È scattato nel 2019, dopo la fine della relazione con Diodato, l’amore tra Levante e Pietro Palumbo. Lui, il compagno di Levante, è il papà di Alma Futura, la bimba messa al mondo nel 2022, ma è anche un avvocato con una stimata carriera ben avviata.

Pietro è l’uomo con il quale Levante ha avuto la relazione più lunga fino a questo momento: il suo matrimonio con Simone Coco nel 2015 è durato infatti appena un anno, così come poco tempo è durata la storia con Diodato. Proprio per via della paura del “per sempre” Levante non ha più intenzione di sposarsi, neppure con Pietro.

“Non mi voglio più sposare. Pietro, il mio compagno, lo sa” ha raccontato al Corriere della Sera con la massima sincerità. Nessuna intenzione, dunque, di convolare a nozze, per via della paura del “per sempre” e di quei legami in grado di imprigionare. C’è però tanta voglia di vivere insieme un amore che sia il più intenso possibile, e perché no, duraturo. “E poi adesso c’è Alma: il legame più forte che potessimo creare” ha ribadito ancora Levante, spiegando che il loro sigillo lo hanno già messo, pur senza una firma.

Chi è Pietro Palumbo, il compagno di Levante: “Papà attento”

Parlando ancora del compagno Pietro Palumbo, Levante ha rivelato che è un uomo molto paziente e attento, soprattutto con Alma Futura, la loro bambina. “Io non ho paura che Alma esplori casa, non le voglio trasmettere la mia ansia, la lascio libera.

Lui la segue ovunque” ha rivelato la cantante di Caltagirone. Un’attenzione particolare, dunque, quella del compagno di Levante, uomo attento e molto dolce con la loro bambina e con la stessa artista, che da sei anni può contare sul suo appoggio incondizionato, certa che in ogni scelta Pietro sarà pronto ad appoggiarla e a sostenerla.