Chi è Pietro Palumbo, il compagno di Levante: i due stanno insieme già da diversi anni e sono diventati genitori della piccola Alma Futura

Sempre molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, Levante non lascia mai gli affari di casa propria in mano al gossip. La cantante, che è diventata mamma di Alma Futura nel 2022, ha però più volte raccontato qualcosa sulla sua piccola, come di aver sofferto, dopo la nascita della sua bimba, di depressione post partum: poche altre, però, le informazioni sulla sua piccolina e sul papà della bimba, Pietro Palumbo.

Sappiamo poco, infatti, sul compagno di Levante: l’uomo è molto lontano dal mondo dello spettacolo e in generale dal mondo dei riflettori, che sembra non amare. Sappiamo però che anche lui è siciliano come Claudia Lagona, in arte appunto Levante: nella vita fa l’avvocato e ha 36 anni. La storia d’amore tra Pietro e Levante è stata oggetto in poche occasioni di gossip e rivelazioni: quelle poche sono state fatte ovviamente proprio dall’artista.

Proprio Levante, parlando del primo incontro con Pietro Palumbo, lo ha definito “un grandissimo colpo di fortuna”. I due si sono conosciuti nel 2019: lei avrebbe dovuto cercare con un amico, che non si è presentato. In quell’occasione ha però conosciuto proprio l’affascinante avvocato. Parlando del compagno, l’artista ha raccontato – scherzando – che lui dice “arancina” e non “arancino”: questo perché Pietro Palumbo è di Palermo.

Chi è Pietro Palumbo, il compagno di Levante: “Siamo gli opposti”

Levante ha sempre raccontato di essere molto diversa da Pietro Palumbo. Nonostante ciò i due sono molto innamorati e anche l’arrivo della bimba, Alma Futura, dimostra il loro grande amore, che nelle diversità ha trovato il suo punto di forza più grande. Il compagno di Levante è stato definito dalla cantante come la sua storia d’amore più lunga e dunque più importante, anche perché è con lui che ha voluto mettere al mondo una figlia. Ma nonostante ciò al matrimonio, l’artista, non ci pensa.

