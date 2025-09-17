Pietro Parisi, ospite oggi a La Volta Buona, ha raccontato il suo calvario da ‘ostaggio’ del cibo e dell’incidente che ha cambiato tutto.

La puntata odierna de La Volta Buona è stata dedicata, come spesso accade nel talk di Caterina Balivo, alle diete più disparate con tanto di consigli per mantenersi in forma e acquisire un regime alimentare corretto. Colpisce la storia di Pietro Parisi, noto chef partenopeo, che proprio con il cibo ha vissuto un rapporto di odio e amore che lo ha portato ad un bivio con al centro la sua stessa vita.

Pietro Parisi era arrivato a pesare 210 kg, una situazione corporea eccessiva considerando i rischi per la salute. Eppure, per lui – almeno prima di un grave incidente – sembrava essere l’unica forma di sfogo possibile: “In una certa fase della mia vita mi rifugiavo nel lavoro e consideravo il cibo la mia comfort zone, la mia fonte di sfogo. Non riuscivo ad ottenere ciò che volevo e quindi mangiavo; di notte c’era un mio amico ‘Gigino lo sciupato’, insieme andavamo a caccia di cornetterie per colmare il nostro calo ipoglicemico”. Lo chef ha dunque aggiunto: “Il cibo, a quel punto, diventa come una droga”.

Lo chef Pietro Parisi a La Volta Buona: “L’incidente? Fuori strada con la macchina, mi svegliai in ospedale e…”

Pietro Parisi ha poi spiegato cosa ha fatto scattare in lui, così come anche nel suo amico, la voglia di prendere in mano la propria vita e scongiurare quel rischio sempre più concreto di perdere la propria vita a causa del cibo. “Come ho perso tutti questi kg? Una notte stavo morendo, con l’auto ero finito fuori strada, mi sono svegliato in ospedale e mi sono detto: ‘Devo dimagrire!’…”. Lo chef ha dunque aggiunto: “Ho fatto un intervento bariatrico, all’inizio i medici non volevano per via della mia situazione: ‘Potresti morire’… Alla fine ce l’ho fatta”.