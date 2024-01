Chi è Pif?/ Dal vero nome al successo con Le Iene: poi la consacrazione come regista

Chi è Pif: dl vero nome agli esordi in tv

Pif è tra gli ospiti della nuova puntata de La volta buona in onda oggi martedì 30 gennaio e, nel salotto di Caterina Balivo, è pronto a raccontarsi svelando aneddoti e retroscena della sua vita privata e professionale, ma chi è davvero Pif? Nato a Palermo il 4 Giugno 1972 con il nome di Pierfrancesco Diliberto e, dopo il liceo, decide di seguire la sua passione. Dopo anni di gavetta riesce a vincere un concorso in Mediaset dove inizia ufficialmente la sua avventura nel mondo dello spettacolo. Pif, infatti, conquista il successo e la popolarità come inviato de Le Iene, programma di Italia 1 in cui ha cominciato a lavorare prima come autore.

Come inviato delle Iene sfoggia il suo talento artistico, ma anche la sua ironia realizzando, successivamente, per La7 il programma cult Il testimone in cui, attraverso una telecamere, racconta l’Italia e i fatti anche più spinosi di cronaca.

Pif e il successo cinematografico con La mafia uccide solo d’estate

Il 2013 segna l’anno dell’esordio come registra cinematografico, ma anche la consacrazione del suo talento. Con il film “La mafia uccide solo d’estate“, infatti, Pif convince tutti raccontando una commedia romantica in cui una storia d’amore si intreccia con i tragici fatti di cronaca e di mafia. Un successo che porta il film a diventare una fiction per Raiuno con Pif che è la voce narrante di tutte le vicende.

Nel 2021, Pif ha realizzato una nuova stagione de Il testimone ed è tornato anche al cinema con il film E noi come stronzi rimanemmo a guardare.











