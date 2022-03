Chi è Pinguino 2, Il Cantante Mascherato 2022?/ Un nuovo vip sotto la maschera

Dopo il ritiro di Edoardo Vianello, un nuovo vip si appresta a prendere le sembianze di Pinguino al Cantante Mascherato. Come annunciato venerdì scorso da Milly Carlucci la maschera proseguirà la gara. Ad interpretarla, naturalmente, arriverà un nuovo personaggio, dato che Edoardo Vianello non è stato eliminato e che ha semplicemente rinunciato a proseguire la sua avventura su Raiuno.

“In questa modalità Pinguino viene smascherato ma la maschera torna con un altro personaggio misterioso – aveva anticipato Milly Carlucci – che bisognerà scoprire la settimana prossima perché il desiderio di Pinguino era quella di restare la maschera in gara. Pinguino si ritira come essere umano, ma la maschera che ha vinto lo spareggio va avanti”. Con queste parole la conduttrice ha già acceso i riflettori su un identikit tutto da costruire, in base a nuovi indizi. Quali?

Un nuovo Pinguino approda al Cantante Mascherato 2022: chi è?

Questa sera, venerdì 11 marzo, avremo indicazioni ben precise sul nuovo Pinguino. Così potrà partire la caccia al nome da parte del pubblico del Cantante Mascherato. Se il profilo di Edoardo Vianello era stato individuato abbastanza facilmente dalla giuria, che aveva però pensato anche a Pupo e ad Enrico Brignano, vedremo se il nuovo concorrente riuscirà ad alimentare il mistero. Ancora nessun indizio circola sul personaggio misterioso scelto dalla produzione, ma a partire da stasera avremo qualche idea di base su cui ragionare. Chissà che chi di dovere non prenda spunto dalle precedenti ipotesi dei giurati per quanto riguarda il nuovo vip, magari coinvolgendo proprio Brignano o Pupo.

