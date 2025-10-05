Plasma 8003, il rapper genovese che non si è mai arreso: dopo l’eliminazione a X Factor ora conquista la scuola di Amici.

Sta per iniziare una nuova puntata di Amici 25 in onda domenica 5 ottobre dalle ore 14 su Canale 5. E tra tutti i concorrenti quello a spiccare è Plasma 8003, che oggi andiamo a conoscere a fondo scoprendo tutto sulla sua carriera e vita privata. Si tratta di un cantante, anche lui entrato a far parte del gruppo allievi della scuola di Maria De Filippi e che ha già un passato nel mondo della musica.

Sarah Toscano e Mida sono fidanzati?/ "Sempre più complici dopo Amici 24": esplode il gossip ma…

Plasma nasce a Genova e inizia ben presto a pubblicare canzoni su Sound Cloud per poi riuscire a raggiungere Spotify. Nella scorsa edizione di X Factor lo abbiamo visto salire sul palco del talent di Sky Uno, anche se aveva un look un po’ diverso da quello adottato per partecipare ad Amici 25. Qui aveva cantato un remix di american XXXTentacion, canzone “Sad“, ma purtroppo non era riuscito a convincere i giudici che lo hanno eliminato. Come aveva reagito? “Un giorno per starci male e poi torno a lavorare“.

Kledi, chi è la moglie Charlotte Lazzari: lettera al figlio Gabriel malato/ "Diagnosi piuttosto complessa"

Plasma, la collaborazione con Alfa e Olly: trionfa Genova

Plasma ha da sempre una fortissima passione per il rap da quando era piccolo, ed è riuscito a debuttare discograficamente nel 2019. In seguito ha anche collaborato con Alfa e Olly con i quali ha realizzato la canzone No Money, dato che i tre sono della stessa città, Genova. Trionfano infatti i liguri che come Plasma ottengono sempre più successo. Quest’ultimo ad esempio ha ottenuto un pubblico di milioni di spettatori ed è pronto ad entrare in sfida con i concorrenti del suo calibro.