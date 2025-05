Arrivata a Londra nel 1983, qualche anno più tardi Giorgio Locatelli ha conosciuto la donna che sarebbe poi diventata sua moglie. Lei si chiama Plaxy Exton ed è appunto britannica: i due si sono sposati nel 1995. Insieme, Plaxy e Giorgio hanno costruito un vero e proprio impero: i due hanno collaborato fin dai primi anni di relazione insieme hanno aperto un ristorante che hanno poi chiuso nel 2025 per dedicarsi a progetti ancora più ambiziosi.

La moglie di Giorgio Locatelli e il grande chef e giudice di MasterChef inoltre hanno una figlia, Margherita. Ad unire Giorgio e Plaxy non è solamente la figlia e la carriera ma anche un grande amore che oggi, dopo più di trent’anni, continua ad essere più forte che mai. Come ha avuto modo di spiegare lo stesso chef, tra lui e la moglie c’è sempre stato un forte rispetto e un grande spirito di collaborazione, tanto che non hanno mai litigato. I due, anche dopo trent’anni e più, vanno molto d’accordo e questo è alla base del loro amore che continua più forte che mai.

Chi è Plaxy Exton, moglie di Giorgio Locatelli: “Donna fantastica”

Giorgio Locatelli è profondamente innamorato, ancora oggi, di Plaxy Exton, sua moglie. “Ci compensiamo perfettamente. Pensi che ho lasciato le consulenze nei ristoranti di Dubai perché lei non voleva più seguirmi. È una donna fantastica” ha raccontato Giorgio Locatelli a Il Messaggero. Tra i due, dunque, c’è un grande amore ma anche un rispetto di fondo che permette ad entrambi di vivere in armonia e di lavorare insieme in maniera sana e corretta, senza litigi.

Come raccontato ancora da Giorgio Locatelli, lui è molto geloso della moglie Plaxy, che ama e stima profondamente anche dopo tanti anni. “Quando vedo come si muove con disinvoltura alle feste, sono più geloso io” ha raccontato lo chef.

Chi è la figlia di Giorgio Locatelli: la giovane soffre di allergie alimentari

La figlia di Giorgio Locatelli, Margherita, è venuta al mondo nel 1996, nata dall’amore tra lo chef e la moglie Plaxy Exton. A proposito di alimenti, la giovane è vegana. La ragazza soffre infatti di tantissime allergie alimentari per questa ragione ha scelto di abbracciare uno stile alimentare che l’ha vista eliminare tantissimi alimenti per via della sua salute. Per lei, il papà si è sempre speso e prodigato in modo tale da offrire un’alimentazione sana, che la facesse star bene, ma allo stesso tempo saporita, senza rinunciare al gusto. Per questo, da quando Margherita è venuta al mondo ormai trent’anni fa, Giorgio si è trovato a sperimentare molte ricette per il benessere della figlia.