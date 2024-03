Chi è Plinio Fernando, attore nei panni di ‘Mariangela’ nella saga “Fantozzi”/ Carriera e curiosità

Tra le saghe cinematografiche italiane più apprezzate, seguite e ricordate come iconiche, occupa un posto di assoluto valore quella di Fantozzi, con protagonista il grande e compianto Paolo Villaggio. Di quelle pellicole si parla spesso come trasposizione quasi teatrale, di un capolavoro che ha portato sul grande schermo delle vere e proprie maschere appartenenti al mondo dell’umorismo. Tra queste, molti ricorderanno il ruolo della figlia del ragionier Fantozzi, “Mariangela”, interpretata da Plinio Fernando.

Plinio Fernando è stato uno dei punti cardine della saga di Fantozzi con il personaggio di Mariangela, figlia del personaggio interpretato da Paolo Villaggio. La sua attività sul grande schermo e per la recitazione è praticamente tutta dedicata alla saga del compianto attore. Il suo ruolo è infatti presente in tutti i capitoli che vanno dal 1975 al 1993, ovvero da “Fantozzi” di Luciano Salce a “Fantozzi in paradiso” di Neri Parenti.

Plinio Fernando, l’addio al cinema e la passione per l’arte

Non molti sanno che Plinio Fernando ha lasciato il mondo del cinema proprio dopo l’ultimo capitolo della saga “Fantozzi”. Nel 1994 torna infatti a dedicarsi alle passione che lo avevano accompagnato in giovane età, ovvero la pittura e la scultura. Diverse sono state le mostre dove ma ha fatto sfoggio delle sue opere ottenendo anche ampi consensi dalla critica del settore.

Sulla vita privata di Plinio Fernando – noto per il ruolo di Mariangela nella saga “Fantozzi” con protagonista Paolo Villaggio – non sono reperibili informazioni particolarmente corpose. Già nel periodo di maggiore notorietà era molto attento a separare carriera e quotidianità. Ad oggi, pare non si sia mai sposato e non abbia avuto figli.

