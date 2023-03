Chi è Porcellino, Il cantante mascherato 2023/ Indizi: Renato Pozzetto o Gemelli di Guidonia?

Porcellino, chi è? I Gemelli di Guidonia al Cantante Mascherato 2023? Tutte le ipotesi in ballo

I fan del Cantante Mascherato 2023 sono a caccia di nuovi indizi per scoprire chi è Porcellino, uno dei concorrenti più simpatici di questa nuova edizione dello show condotto da Milly Carlucci. La settimana scorsa, la presentatrice e i suoi ospiti hanno rilasciato diversi indizi e rumors su Porcellino, prima ancora di vedere all’opera sul palco il personaggio misteriosa. La padrona di casa ha soffermato la sua attenzione sullo stile “anni Cinquanta” degli abiti del maialino ed ha canticchiato la canzoncina dei tre porcellini, facendo intuire che sotto la maschera potrebbero esserci più concorrenti.

La prima idea del pubblico, alla luce di queste informazioni, ha portato in direzione Gemelli di Guidonia, ormai di casa in Rai. Ma saranno davvero loro a nascondersi dentro la maschera di Porcellino? In realtà dopo la prima puntata, le ipotesi sono cambiate, specialmente quelle messe a punto dagli attenti investigatori.

Porcellino, Il Cantante Mascherato 2023: e se fosse una Porcellina? Ma per gli investigatori occorre guardare altrove…

Alcuni utenti social, tuttavia, non sono così sicuri che dentro Porcellino ci sia un uomo. In molti, infatti, sembrano prediligere l’ipotesi di un volto femminile, per via delle ciglia lunghe. Tornando alle piste più caldeggiate dal pubblico e dagli internauti, oltre a quella che porta ai Gemelli di Guidonia, ci sono quelle che indicano Enrico Brignano come indiziato, ma anche Gabriel Garko.

Per quanto riguarda gli investigatori, i profili da tenere in considerazioni sono altri. Christian de Sica ad esempio ha fatto il nome di Renato Pozzetto, un’ipotesi condivisibile. Per la Bortone, invece, potrebbe esserci Cochi dentro la maschera di Porcellino. Flavio Insinna, ancora, ipotizza la Signora Coriandoli, ovvero Maurizio Ferrini. E infine l’idea di Facchinetti che suggerisce il nome di Elio di Elio e le Storie Tese.

