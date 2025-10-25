Eliminato Ballando con le Stelle 2025: il primo concorrente a lasciare la competizione potrebbe essere uno tra la Signora Coriandoli e Beppe Convertini ma..

L’ora di scoprire chi è il primo eliminato di Ballando con le Stelle 2025 è probabilmente arrivata. Con la conclusione della quinta puntata dovremmo infatti avere il nome del concorrente che lascerà la competizione e sbirciando in rete possiamo già farci un’idea chi potrebbe essere il maggiore indiziato. D’altronde la classifica di Ballando con le Stelle 2025 ha parlato abbastanza chiaro in queste prime settimane e tra gli habitué dei bassifondi abbiamo Beppe Convertini e la Signora Coriandoli.

Rischia anche Marcella Bella, ma oggettivamente sarebbe una sorpresa vederla eliminata prima dei suoi due colleghi. Beppe Convertini e la Signora Coriandoli hanno infatti mostrato più limiti tecnici e anche poca inventiva, rispetto alla coppia formata da Marcella Bella e Chiquito. Dunque, vedremo se i pronostici sull’eliminato verranno rispettati.

Se dipendesse dalla giuria, probabilmente, la lotta sarebbe unicamente tra Beppe Convertini e la Signora Coriandoli, ma non possiamo dimenticare le votazioni social che hanno un impatto pesante sull’esito della gara. E allora andrà capito quale fan-base potrà sollevare con più forza un concorrente piuttosto che l’altro. La quinta puntata di Ballando con le Stelle 2025 sta per cominciare e il quesito che accende la serata verte proprio sul possibile eliminato: chi sarà?

I maggiori indiziati sono stati individuati ma attenzione alle sorprese che in un programma come questo sono sempre dietro l’angolo. Intanto, sia Beppe Convertini che la Signora Coriandoli sono avvisati: per evitare l’eliminazione dovranno superarsi e regalare un’esibizione diversa rispetto alle prime quattro puntate. Altrimenti il loro destino rischia di essere già scritto…