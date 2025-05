Si chiama PRINC, all’anagrafe Stefan Zdravković, il cantante chiamato a rappresentare la Serbia con il brano “Mila” alla prossima edizione dell’Eurovision 2025. Uno dei programmi televisivi più longevi al mondo, entrato perfino nel Guinness World Record, torna con la 69esima edizione che si svolgerà dal 13 al 17 maggio 2025 a Basilea, in Svizzera. Per la Serbia ci sarà il cantante PRINC conosciuto in patria come “miracolo vocale di Vranje”. Non solo cantante, visto che Stefan è anche un chitarrista e batterista che in passato ha fatto parte di una band, ma anche ha interpretato il ruolo del protagonista principale nella versione serba del musical Jesus Christ Superstar. Successivamente il cantante si è fatto conoscere ed apprezzare dal grande pubblico della Serbia partecipando a The Voice of Bulgaria.

Attenzione: per Princ non è la prima volta che tenta di partecipare per la Serbia all’Eurovision Song Contest visto che nel 2023 si è presentato con il brano “Cvet Sa Istoka” classificandosi al secondo posto. Dopo due anni ci ha riprovato, ma questa volta la sua canzone “Mila” ha conquistato la prima posizione aprendogli così di diritto le porte dell’Eurovision 2025!

Chi è PRINC, il rappresentante della Serbia in gara all’Eurovision 2025 con il brano “Mila”

La Serbia ha deciso di puntare all’Eurovision Song Contest 2025 sulla voce e carisma di Princ, il cantante serbo che con il brano “Mila” punta a conquistare la vittoria della popolare kermesse canora nota in tutto il mondo. Il 32 enne ha scelto come nome d’arte Princ che significa Principe. Prima di farsi conoscere ed apprezzare come cantante, Princ è stato anche un vero e proprio talento nel karatè diventando campione e vicecampione nazionale di cintura nera. Una volta lasciato il karatè si è dedicato alla musica dapprima fondando la rockband Sesta Zica fino ad una carriera solista.

La grande occasione è arrivato con il musical Jesus Christ Superstar di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice che gli ha aperto le porte dell’industria discografica fino alla partecipazione a diversi festival musicali importanti. La consacrazione è giunta poco dopo con la vittoria del River Notes bulgaro ed ora la grande occasione dell’Eurovision 2025!