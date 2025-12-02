Tutto su Principe, chi è il giovane cantante che partecipa a Sanremo Giovani 2025 con il brano Mon Amour

C’è grande attesa per Principe, questa sera martedì 2 dicembre tra i protagonisti di Sanremo Giovani 2025. Il giovane cantautore porta sul palco Mon Amour, un brano con cui spera di qualificarsi per la fase successiva della competizione e giocarsi il pass per l’Ariston. La canzone che Eugenio Bovina (il vero nome di Principe) ha scelto per la competizione mira ad enfatizzare la “normalità straordinaria”. Con uno stile pop ed un testo fresco ed immediato da capire, Principe vuole lasciare il segno, scatenandosi e scatenando chi lo ascolta.

D’altra parte il brano è un vero e proprio invito a lasciarsi andare, a danzare anche e soprattutto nei momenti complicati della vita. In una bella intervista rilasciata al sito di SuperguidaTv, il giovane artista ha parlato delle sue ambizioni future, ma anche della grande occasione a Sanremo Giovani 2025.

Sanremo Giovani 2025, Principe rivela perché si chiama così: “Presi spunto da un compito di scuola…”

Principe è certo che il brano scelto sia perfetto per la competizione, ma pensa che sia anche il momento storico più adatto per esprimere attraverso la sua musica la leggerezza di cui tutti abbiamo bisogno. “Intorno a noi c’è tanta sofferenza”, ha premesso il cantante nella suddetta intervista. “Credo che godersi due o tre minuti di leggerezza faccia bene”, le sue parole prima di salire sul palco di Sanremo Giovani 2025.

Sul suo nome d’arte, ha invece rivelato di aver preso spunto dai compiti delle vacanze della scuola, quando gli fu assegnato da leggere Il Principe di Machiavelli. “Così ho scelto il mio nome d’arte, anche se Il libro non l’ho mai letto, però mi ha aiutato a trovare il nome”, ha detto schietto e sincero il giovane concorrente.