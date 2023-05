Principessa Anna è “Gold Stick in Waiting”: proteggerà Re Carlo/ Le critiche:”monarchia snella”

Chi è la principessa Anna?

La Principessa Anna è la secondogenita della Regina Elisabetta e del Principe Filippo e sarà una degli ospiti più importanti dell’incoronazione di Re Carlo del 6 maggio 2023. La Principessa Anna avrà un ruolo molto importante ma prima è bene dire che Anna all’interno della Royal Family e tra la popolazione è un personaggio molto discusso, in parte amato e in parte molto criticato.

Anna è molto amata dal popolo inglese, oltre che per la grande somiglianza con la madre Elisabetta, anche per ciò che la Principessa fa per il suo popolo. La Principessa Anna ha seguito le orme della madre, è di buon cuore e nel tempo è diventata a capo di più di 200 organizzazioni caritatevoli. La Principessa Anna era nata nella famosissima residenza della Regina Elisabetta chiamata Clarence House nel 1950; appassionata di equitazione prese parte alle Olimpiadi d Montreal nel 1976 e nel 88 è diventata membro del comitato olimpico nazionale. Dopo le voci sulla sua presunta relazione con Andrew Parker Bowles (primo marito della Regina Camilla), sposò il lungotenente Mark Philips, ebbero due figli: Peter e Zara e poi divorziarono.

Il ruolo della Principessa Anna per l’incoronazione di Re Carlo e le critiche

La Principessa Anna come avevamo preannunciato è una personalità molto forte della Royal Family, basti pensare che dopo il primo matrimonio e il divorzio, lottò per sposare il comandante Timothy Laurence e che quando fu vittima di un tentativo di rapimento nel 1974, rispose a tono senza cedere. Proprio per questo motivo probabilmente, è stato affidato alla Principessa Anna uno dei compiti più importanti per l’incoronazione del 6 maggio: proteggere il re.

La Principessa Anna rivestirà il ruolo di “Gold Stick in Waiting”, ovvero avrà l’incarico di garantire la sicurezza del sovrano e vestirà l’uniforme militare. Per tutte queste ragioni, la Principessa Anna è molto amata ma negli ultimi giorni alcune sue dichiarazioni, che andrebbero “contro” la volontà del Re, avrebbero fatto scalpore. Re Carlo ha intenzione di realizzare una “monarchia snella” ovvero restringere la Royal Family ma la sorella non è affatto d’accordo e ai giornalisti ha dichiarato: “Carlo non cambierà per il suo nuovo ruolo, si è a lungo esercitato. E’ giunto il momento di riflettere sulla monarchia ma la monarchia com’è oggi offre stabilità”.

