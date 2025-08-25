Chi è Priscilla Beaulieu, ex moglie di Elvis Presley: un matrimonio durato solo sei anni e l'unica figlia del Re, Lisa Marie

CHI È PRISCILLA BEAULIEU? L’INCONTRO CON ELVIS DURANTE IL SERVIZIO MILITARE E…

Chi è Priscilla Beaulieu, ex moglie di Elvis Presley, e cosa sappiamo della loro storia d’amore? Questa sera i riflettori si riaccenderanno per due ore e mezza su una delle storie d’amore più iconiche e tormentate del mondo dello spettacolo del secolo scorso, tanto che ‘Elvis & Priscilla’ è diventato quasi una sorta di brand: infatti in fascia prime time su Canale 5 andrà in onda il biopic “Elvis”, diretto da Baz Luhrmann, che non solo racconterà l’ascesa del re del rock ma pure della liaison con l’ex moglie, oggi 80enne, interpretata sul grande schermo dall’australiana Olivia DeJonge. Ma che ruolo ha avuto la donna nella movimentata vita sentimentale del collega attore e come mai le loro strade si divisero nel 1973, a soli sei anni dalle loro nozze? Scopriamo dunque chi è Priscilla Beaulieu, ex moglie di Elvis Presley.

Per raccontare chi è Priscilla Beaulieu, ex moglie di Elvis Presley, partiamo dalla sua biografia e arrivando all’incontro col futuro marito, una storia che ancora oggi commuove la diretta interessata: nata a New York nel maggio del 1945, l’attrice viene ricordata soprattutto nella serie tv “Those amazing animals” ma sarà nella leggendaria soap opera “Dallas” che diverrà un volto noto, oltre che una delle colonne del cast (nei panni di Jenna Wade). L’incontro che le cambierà la vita, diventando non semplicemente una delle tante amanti -più o meno ufficiali di Presley- ma moglie e madre della sua unica figlia Lisa Marie, avvenne però tanto tempo prima, nel 1959 a Bad Nauheim, in Germania: come si ricorda, all’epoca il cantante era stato costretto al servizio militare e da soldato conobbe l’attrice che però aveva solo quattordici anni; i suoi genitori erano contrari a quella relazione con un uomo più grande di dieci anni e solo il costante lavoro ai fianchi di Elvis li convinse, con Priscilla che si trasferì a Graceland, la storica dimora del rocker in quel di Memphis.

L’EX MOGLIE DI ELVIS: “MI PARLAVA DEI SUOI TIMORI E DELLA PERDITA DELLA MADRE”

“È stato molto difficile per i miei genitori capire la storia mia e di Elvis, c’era una grande differenza di età, io ero al primo anno di superiori, e l’interesse che lui provava per me non era comprensibile. Ma io ero lì ad ascoltarlo e lui mi raccontava tutto, i suoi timori, le sue speranze e la perdita della madre…”: così l’attrice alla presentazione al Festival di Venezia del 2023 di “Priscilla”, biopic dedicato a lei da Sofia Coppola e che ci aiuta a raccontare qualcos’altro su chi è Priscilla Beaulieu, ex moglie di Elvis Presley. Come si ricorda, la coppia tuttavia non si sposò immediatamente ma solo dopo alcuni anni di fidanzamento, nel 1967, nel corso di una cerimonia privata a Las Vegas: la loro storia, però, come accennato, ebbe vita breve dato che già nel 1976 Priscilla ed Elvis si dissero addio. Dopo il divorzio, la Beaulieu ebbe una lunga relazione con lo scrittore e regista italo-americano Marco Garibaldi, nel corso della quale è nato il suo secondogenito, Navarone, nel 1987.

Dopo la fine di quella love story, l’ex moglie del re del rock aveva avuto altre liaison da copertina e dal 2013 sta con il presentatore televisivo Toby Anstis, di ben venticinque anni più giovane di lei. “Elvis era il grande amore della mia vita: anche se era un’attrazione unica, non ho mai avuto sesso con lui come magari le persone potevano pensare. Era gentile e rispettava la mia età”: così ancora l’attrice parlando del marito e raccontandoci indirettamente qualcos’altro su chi è Priscilla Beaulieu, ex moglie di Elvis Presley.

“Non so perchè si fidasse così tanto di me, forse perchè io ero riservatissima, non mi confidavo con le mie compagne di scuola, e questo rapporto si è basato su questa complicità e riservatezza e così è andato avanti… Poi, quando io sono andata via, cinque anni dopo il matrimonio, non era perchè non lo amassi” aveva svelato la donna, confessando che oramai lei non riusciva più a condividere il suo stile di vita. I rapporti tra i due, nonostante la separazione, rimasero buoni fino alla morte: pare che la ritrovata libertà sia servita all’attrice per riprendere in mano la sua vita personale e professionale (le già ricordate partecipazioni ad alcune serie tv tra cui “Dallas”), dal momento che durante il matrimonio aveva messo da parte i propri bisogni e aspirazioni personali: “Ma il nostro è stato un legame per sempre e mi sono assicurata che vedesse nostra figlia Lisa, e così è stato”.