Quentin Kammermann è un pubblicitario francese ed è noto per essere il compagno di Myriam Catania. La loro storia d’amore è iniziata nel 2016, dopo la fine del matrimonio tra la famosa attrice e Luca Argentero. In passato lei ha raccontato che in quel periodo tutti e due uscivano da importanti relazioni ma quando si sono casualmente incontrati a Ibiza è stato un colpo di fulmine per entrambi.

Il compagno di Myriam Catania è sempre stato molto riservato, infatti non si sa molto su di lui, anche sui social il suo profilo è privato. Sappiamo però che dalla loro bellissima storia d’amore è nato il figlio Jacques che ha portato un’immensa gioia nella loro vita.

La rottura tra Quentin Kammerman e Myriam Catania e la riconciliazione: oggi sono più innamorati che mai

Nel 2020 la nota attrice ha partecipato al Grande Fratello Vip, dove ha anche ricevuto una sorpresa dal compagno. Nella casa più spiata d’Italia sentiva troppo la mancanza della sua famiglia ed è per questo che aveva chiesto ai telespettatori di eliminarla, il suo percorso durò circa un mese. Dopo il reality però la coppia ha vissuto un momento di grave crisi e nel 2021 Quentin Kammermann ha annunciato sui social la fine della loro relazione.

La rottura non è durata a lungo, dopo un breve addio infatti si sono riconciliati. Entrambi con la separazione hanno capito di voler dare un’altra chance al loro amore e da quel momento non si sono più separati. L’attrice qualche tempo fa ha fatto sapere che lei e il compagno non vivono insieme, lui infatti fa avanti e indietro da Marsiglia, lei vive a Roma insieme al figlio. A detta sua è questo il segreto del loro amore, aveva infatti detto che se stanno troppo insieme esplodono. Oggi Myriam Catania sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, dove sicuramente parlerà della sua carriera. Si lascerà sfuggire anche alcune rivelazioni sulla sua sfera privata? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

