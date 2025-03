Chi sarà la quinta finalista del Grande Fratello: la guerra tra i fandom

Manca poco e, lunedì 31 marzo, andrà finalmente in onda la finale del Grande Fratello. Al momento, i finalisti sono quattro: Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Helena Prestes e Zeudi Di Palma. A contendersi il posto da quinta finalista, invece, sono Mariavittoria e Chiara. Le due sono finite al televoto tramite una catena iniziata nella semifinale, che ha visto uscire due grandi protagonisti di quest’edizione del reality di Canale 5: Shaila Gatta e Javier Martinez. In molti pensavano che uno dei due sarebbe arrivato in finale, e invece a contendersi la vittoria sarà una tra Mariavittoria e Chiara.

Grande Fratello, Javier Martinez attacca Lorenzo Spolverato: "Ossessionato da Helena"/ Il like scatena il web

La sfida tra le due gieffine, però, si sta rivelando più agguerrita del previsto. Il motivo? Entrambe possono contare sul supporto dei fandom più potenti di quest’edizione: Mariavittoria è sostenuta dai fan di Helena Prestes, mentre Chiara Cainelli ha dalla sua parte i sostenitori di Zeudi Di Palma. Le due, dopo aver attirato seguaci da tutto il mondo grazie alla loro amicizia ‘speciale’, sono diventate “nemiche“, creando una divisione netta anche tra i loro fanatici.

Helena Prestes smaschera Lorenzo Spolverato al Grande Fratello?/ "Tu sai tutto perché con il GF siete..."

Quinto finalista Grande Fratello: testa a testa tra Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli

Da quando Zeudi Di Palma è entrata nella Casa del Grande Fratello, ha completamente monopolizzato il televoto, superando ogni nomination con percentuali enormi. Inizialmente, ad attirare seguaci da tutto il mondo era stata l’amicizia “speciale” con Helena Prestes. Il loro breve flirt ha fatto nascere un fandom internazionale, che ha lottato per far rientrare Helena nella Casa dopo il ‘caso bollitore’. Dopo essere tornata in gioco, però, Helena si è legata a Javier Martinez, allontanandosi pian piano sempre di più dall’ex Miss Italia. Non solo, le due sono divente veri e proprio rivali, dicendosene di tutti i colori.

Javier Martinez contro i suoi ex coinquilini del Grande Fratello/ "Helena aveva ragione su tutti"

Da allora, tutte le “Zelena” si sono schierate dalla parte di Zeudi, dominando in modo schiacciante i televoti. Di puntata in puntata, hanno eliminati tutti i membri del gruppo di Helena, lasciando in Casa solo gli amici dell’ex Miss Italia. Dopo la lite tra la modella e Shaila Gatta, le “Zelena” hanno voltato le spalle anche all’ex velina, salvando in massa Chiara per eliminarla. Nella semifinale, però, c’è stato un colpo di scena: Helena è diventata quarta finalista, battendo Chiara e quindi i sostenitori di Zeudi.

Grande Fratello, quinta finalista: chi sarà tra Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli

Dunque, dopo quanto accaduto nella semifinale, la vittoria di Zeudi Di Palma non è più così sicura, bensì potrebbe giocarsela con l’eterna rivale Helena Prestes. Al momento, i loro rispettivi fandom sono concentrati a votare per la quinta finalista. Da un lato, i sostenitori di Zeudi si stanno organizzando per portare Chiara ufficialmente in finale. Dall’altro, i fan di Helena stanno votando in massa per far vincere Mariavittoria. Quest’ultima, però, a differenza di Chiara, può contare anche sul supporto del gruppo di persone che sostiene la sua storia con Tommaso Franchi, ovvero i “Tommavi“.

Non solo, dopo l’uscita di Shaila Gatta, anche gli “Shailenzo” avrebbero deciso di non aiutare più le “Zelena“, votando per Mariavittoria. Dunque, grazie all’unione di più fandom, la dottoressa potrebbe sorpassare Chiara e vincere questa sfida. Ad ogni modo, si tratta di uno scontro testa a testa, che sarà combattuto fino all’ultimo minuto. A questo punto, non resta che attendere la finale del Grande Fratello per scoprire il verdetto.