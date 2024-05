Chi è Raffaella Carrà, com’è morta l’icona della tv italiana/ Il sodalizio con l’ex compagno Sergio Japino

Quando si tratta di decantare le gesta di personaggi noti, il confine tra complimenti oggettivi e piaggeria può essere molto sottile. Nel raccontare Raffaella Carrà si fa forse prima a non pronunciare elogi: perché li incarna tutti. Risulta impossibile utilizzare un’etichetta, una definizione, l’arte dello spettacolo era qualcosa di intrinseco al suo modo di essere. Conduttrice, showgirl, cantante, ballerina, coreografa, attrice: potremmo andare avanti a lungo senza trovare una collocazione precisa se non quella di icona tra le icone.

Raffaella Carrà incarna l’emancipazione femminile, forse tra le prime se non la prima a rinunciare ai dogmi e al bigottismo nel contesto televisivo. Ha sempre sfidato il pensiero dominante mettendo al centro l’autenticità e il talento. Per tutto questo è molto altro il cuore si stinge nel pensare alla sua scomparsa: la malattia scoperta nel 2020 – un tumore ai polmoni – e un anno dopo, il 5 luglio del 2021, la tragica notizia della sua morte tristemente annunciata dal suo amato ex compagno, Sergio Japino.

La carriera immensa di Raffaella Carrà risulta difficile da racchiudere in poche parole, altrettante curiosità riguardano però anche la sua vita privata e in particolare il tema dell’amore. Per diversi anni ha vissuto al fianco di Gianni Boncompagni: altro pilastro della televisione italiana. Ma il grande amore della sua vita è stato forse l’ex compagno Sergio Japino con il quale – così come per il rapporto precedente – ha sempre collaborato anche dal punto di vista professionale.

L’influenza e notorietà di Raffaella Carrà hanno contribuito anche al circolo di rumor e presunti flirt. Alla conduttrice, attrice e cantante è stata attribuita una relazione con un ex calciatore della Juventus, Gino Stacchini; tra l’altro, era più che nota la sua passione per i colori bianconeri. Come si può leggere sulla pagina Wikipedia dedicata all’artista, in passato pare abbia avuto anche una liaison con Little Tony.











