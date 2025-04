Da quasi cinquant’anni, Roberto Da Crema, volto noto ai telespettatori in quanto re delle televendite tra gli anni Ottanta e Novanta, è felicemente sposato. La moglie di Roberto Da Crema, Raffaella, vive infatti con lui ed è mamma dei suoi due figli, Moris e Valentina, con i quali “Baffo” gestisce un’azienda che ha aperto dopo l’addio alla tv e dopo aver affrontato tanti momenti complicati, come l’arresto e la dipendenza dal gioco d’azzardo. Raffaella, anche in questi momenti complessi, è rimasta al fianco del marito, senza mai abbandonarlo.

Roberto 'il Baffo' Da Crema: "Arresto? Il mio momento peggiore"/ "Salvo grazie al Santuario di Caravaggio"

Le informazioni che abbiamo sul conto di Raffaella, la moglie di Roberto Da Crema, non sono molte. Sappiamo infatti che i due vivono insieme a Lampedusa, la splendida isoletta al sud della Sicilia nella quale hanno deciso di mettere radici per godere della loro pensione in pace e serenità. E lì vanno spesso a trovarli i figli Moris e Valentina e i loro quattro nipotini.

Chi è Raffaella, la moglie di Roberto Da Crema: la vita a Lampedusa

A quanto pare, la moglie di Roberto Da Crema sarebbe piuttosto riservata. La donna, infatti, non ha mai fatto apparizioni televisive al contrario invece della figlia Valentina. Sappiamo che prima di conoscere lei, Roberto ha avuto relazioni con diverse donne nel mondo dello spettacolo, per sua stessa ammissione. Con Raffaella ha però cambiato programmi e rigato dritto, vivendo con lei un amore importante fino ad avere due figli, che oggi lavorano con il papà. Raffaella, inoltre, è la donna con la quale Roberto ha scelto di invecchiare: i due hanno preso casa a Lampedusa e vivono nella tranquillità, cullati dalle onde del mare.

Una pensione tranquilla, dunque, quella di Roberto, che ha scelto di trascorrere in serenità e lontano dal clamore mediatico gli ultimi anni. Al suo fianco c’è, come sempre, la moglie Raffaella.