Raffaella fa il suo ingresso a Amici 24: chi è la nuova ballerina

Tra i nuovi allievi di Amici 24 troviamo la giovane Raffaella, che stando alle anticipazioni della puntata di oggi domenica 9 febbraio 2025 farà il suo ingresso nel talent condotto da Maria De Filippi. Un nuovo ingresso che potrebbe scombussolare le carte in tavola in vista delle prossime settimane e aggiungere, perché no, un po’ di pepe alla competizione verso l’accesso al Serale del programma, che come noto prenderà il via il prossimo mese di marzo sul piccolo schermo.

Raffaella, stando alle anticipazioni trapelate, è stata scelta da Deborah Lettieri, la nota professoressa ha voluto in squadra la ragazza, ora chiamata a convincere tutti e a giocarsi le proprie chance nella trasmissione, proprio ora che avviciniamo a grandi falcate verso il Serale, il tempo per miglioramenti e consigli sarà sicuramente limitato e vedremo se sarà sufficiente per la ragazza per guadagnarsi un posto nel format. Su Raffaella per il momento le informazioni sono piuttosto limitate, vedremo con il passare dei giorni se la nuova allieva deciderà di aprirsi e raccontare alcuni lati inediti della sua vita.

Amici 24, Raffaella e la sua passione per il latino

Il ballo latino è una delle passioni di Raffaella, la nuova allieva di Amici 24 che da oggi si presenterà agli occhi del pubblico di Canale Cinque nel programma di Maria De Filippi. La ballerina dovrà guadagnarsi la maglia per il Serale, che invece stando alle anticipazioni è stata ottenuta da Alessia e Antonia, che avrebbero dunque staccato il pass per la fase conclusiva del programma.

Le due ragazze dunque potrebbero essere diventate le prime concorrenti ad aver accesso al Serale, visto che il cantante Nicolò ha rifiutato la maglia proposta da Anna Pettinelli domenica scorsa nel programma Mediaset. Intanto aumenta la curiosità dei fan intorno a Raffaella, il pubblico si appassionerà alla ragazza?

