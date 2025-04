Il percorso di Raffaella Mitaritonna nella scuola di Amici 24 è stato breve ma intenso. La ballerina di latino ha 18 anni ed è originaria Palo del Colle, in provincia di Bari. La sua passione per la ballo nasce quando è ancora una bambina: ha infatti 4 anni quando muove i primi passi al ritmo di danza, sviluppando un talento che la porterà a gareggiare a livello nazionale e anche internazionale. Ad Amici 24 ottiene la sua possibilità grazie alla maestra Deborah Lettieri, che la nota tra tante altre e la propone per un banco immediato, che Raffaella ottiene.

La ballerina di latino fa, però, molto di più, riuscendo a conquistare un posto al serale di Amici anche prima di alcuni veterani dell’edizione in corso. Si esibisce di fronte a giuria e pubblico ed è elogiata per il suo talento che, tuttavia, non basta a superare la seconda puntata, alla fine della quale Raffaella viene eliminata al ballottaggio contro Luk3.

Dopo aver fatto passare qualche giorno e aver metabolizzato la sua eliminazione da Amici 24, Raffaella ha speso qualche parola sull’avventura conclusa: “A quasi una settimana dall’uscita della scuola di Amici posso dire che ho fatto un breve ma intenso percorso, il quale mi ha lasciato un segno indelebile nel mio cuore. – ha esordito – Porterò con me i frutti di questa esperienza, custodirò nel bagaglio delle mie conoscenze ogni singola nozione appresa dai professori. Esco con la consapevolezza che nella vita ci sono tante sfide e sono pronta ad affrontarle con coraggio.”

Parlando di fidanzato, al momento Raffaella è single. Sappiamo che in passato ha avuto un flirt con Mattia Zenzola, attuale professionista di Amici 24, mentre nella scuola c’è stato un avvicinamento, mai concretizzatosi, con Luk3.