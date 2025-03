Raffaella Mitaritonna è tra gli ultimi concorrenti arrivati ad Amici 24. Nonostante siano poche settimane che è nel programma di Maria De Filippi, si è già fatta conoscere per una vicenda di gossip che l’ha coinvolta in un triangolo insieme a Alessia Pecchia e Luk3, cantante diviso tra due fuochi. Una vicenda per la quale Raffaella è stata anche attaccata dal web, in particolare dai fan della ballerina di latino sua rivale. Ad ogni modo, la giovane ballerina ha dimostrato a tutti quanto vale sin dal suo ingresso nella scuola, quando ha ballato con Mattia Zenzola.

Si parla di lei come la nuova stella della danza latina, anche se la lotta con Alessia è stata finora molto accesa. Nata in provincia di Bari, a Palo del Colle, è classe 2007 ma da bambina si è buttata a capofitto nel mondo della danza senza mai mollare la sua passione più grande. Infatti, si iscrive ad alcune delle scuole di danza più prestigiose nel mondo del latino, come il Cuban Clubd di Giovinazzo e la Dynamyk, guidata dalla ballerina Antonella Illuzzi. Al Campionato mondiale IDO Latin Show conquista il primo posto nel 2018, titolo che poi l’ha portata a presentarsi in concorsi mondiali come l’International Open Latin Championship.

Raffaella Mitaritonna, il rapporto con Mattia Zenzola: ballano insieme all’inizio del programma

Il 9 febbraio 2025 Raffaella entra ufficialmente a far parte della scuola di Amici 24 e viene scelta da Deborah Letteri come coach. Quest’ultima l’ha voluta a tutti i costi, dandole un banco della scuola dopo aver visto la leggiadria dei suoi movimenti e l’espressività mentre balla. Per quanto riguarda la sua vita privata, si sa che Raffaella è stata fidanzata con Mattia Zenzola, anche lui ballerino. Tra di loro, la relazione è terminata ma hanno deciso di rimanere in buoni rapporti tanto che insieme hanno ballato all’inizio del programma quando ancora doveva essere scelta.