Chi è Raffaella Ponzo, ultima compagna di Gigi Sabani e il figlio Gabriele/ L’attrice: “Il suo sorriso…”

Dalla conduzione all’imitazione goliardica, satirica ed irriverente; questo e tanto altro è ascrivibile all’estro artistico del compianto Gigi Sabani. Uno dei volti televisivi più apprezzati di sempre che ci ha lasciati improvvisamente nel 2007, a soli 54, stroncato da un infarto. Della sua carriera professionale è difficile credere che ci sia qualcuno poco informato, diversamente si può dire riguardo la sua vita sentimentale che ha sempre cercato di tutelare dall’esposizione mediatica. Scopriamo dunque chi è Raffaella Ponzo, ultima compagna del grande Gigi Sabani.

Classe 1972, Raffaella Ponzo è anche lei nota al mondo dello spettacolo data la sua longeva e fortunata carriera nell’ambito della recitazione. Diversi sono i film vissuti da protagonista che l’hanno portata ad essere particolarmente apprezzata; un esempio è forse “Il corpo dell’anima”. Nel merito della sua storia d’amore con il conduttore, l’ultima compagna di Gigi Sabani ha spiegato in diverse interviste del passato come sia stato un vero e proprio colpo di fulmine. “Appena l’ho visto ho pensato: ‘Oddio quanto è bello’, mi piaceva molto” – raccontò l’attrice a Pomeriggio 5 – “Dopo una settimana è scattato l’incantesimo e ci siamo baciati”.

Raffaella Ponzo e Gigi Sabani, la nascita del figlio Gabriele: “Ha conosciuto il padre con filmati e foto…”

La storia d’amore tra Raffaella Ponzo e Gigi Sabani – scomparso nel 2007 – è stata condita da amore puro, un sodalizio che sarebbe stato presto impreziosito dalla nascita del figlio Gabriele. Purtroppo però, l’attrice scoprì di aspettare un bambino appena poche settimane dopo la scomparsa del compianto conduttore. Nonostante ciò, fin da piccolo ha sempre vissuto nel ricordo del padre grazie come raccontato dalla stessa attrice in una intervista del passato a Domenica In.

“Un figlio che volevamo entrambi, anche se io mi sentivo già che lo aspettavo. Sin da piccolo gli ho fatto vedere i video e i filmati del papà, gliel’ho fatto conoscere col sorriso e voglio che lui del papà abbia questa immagine”. Queste le parole di Raffaella Ponzo – ultima compagna di Gigi Sabani – a proposito di suo figlio Gabriele. L’attrice – sempre a Domenica In – aggiunse: “Mio figlio Gabriele è cresciuto vedendo sempre suo padre attraverso le foto e video del suo lavoro e conoscendolo del tutto attraverso i miei racconti del Gigi privato”.











