Raffaello Tonon, chi è e carriera televisiva: dagli esordi ai reality

Raffaello Tonon è ormai da diversi anni un noto volto del piccolo schermo, dove ha formato la sua carriera principalmente come opinionista. Nato a Milano nel 1979, la sua prima importante opportunità televisiva arriva nel 2004, anno nel quale diventò uno degli ospiti fissi del Maurizio Costanzo Show; il rapporto solido con il compianto conduttore gli permise anche di partecipare a diverse edizioni di Buona Domenica, diventando parte integrante del cast per diversi anni.

Seguono poi le esperienze nel mondo dei reality; nel 2005 vince la seconda edizione de La fattoria e ne diventa opinionista per le due edizioni successive, mentre nel 2008 è sempre opinionista ma a La talpa 3. È stato anche concorrente del Grande Fratello Vip nel 2017 e, nel corso dell’ultimo decennio, è stato anche ospite ricorrente nei salotti di Barbara D’Urso su Canale 5. Raffaello Tonon è anche speaker radiofonico, avendo condotto diversi programmi per Radio Zeta e RTL 102.5.

Raffaello Tonon, la malattia della depressione e la vita privata: l’ex fidanzata Rossana Feola

Raffaello Tonon nel corso della sua vita ha anche affrontato una malattia, la depressione, che ha definito “il cancro dell’anima” in un’intervista a La volta buona rilasciata lo scorso mese. In quell’occasione aveva raccontato il disagio vissuto: “Io a 30 anni davvero guardavo la finestra e pensavo: ‘Ma se davvero mi dessi una spinta?’, solo chi ci passa può davvero capire cosa si prova… Mia mamma si accorse del mio disagio, il mio papà no ma perché lavorava tanto…“.

Per quanto riguarda invece la vita privata di Raffaello Tonon, al momento non sono disponibili sufficienti informazioni per tracciare l’identikit di una sua presunta fidanzata. Ad oggi, infatti, il conduttore dovrebbe essere single e quasi mai si è sbilanciato negli ultimi anni riguardo un possibile nuovo amore nella sua vita. Sappiamo che in passato ha avuto una relazione con l’ex fidanzata Rossana Feola, naufragata nel 2016 e in seguito alla quale hanno comunque sempre conservato un buon rapporto.