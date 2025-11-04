Raiz, chi è e carriera del cantante e attore: dal debutto negli Almamegretta al successo in tv con Mare Fuori, dove interpreta Don Salvatore Ricci

Raiz, chi è e carriera: il debutto nella musica con gli Almamegretta

Oggi pomeriggio, martedì 4 novembre 2025, va in onda su Rai 1 una nuova puntata de La volta buona e saranno ancora una volta numerosi gli ospiti pronti a raccontarsi ai microfoni di Caterina Balivo. Tra questi troviamo anche Raiz, conosciuto nel mondo della musica per essere storica voce degli Almamegretta, ma celebre anche in televisione nel ruolo di Don Salvatore Ricci nella serie cult Mare Fuori.

Per chi non lo sapesse, il vero nome di Raiz è Gennaro Della Volpe: originario di Napoli e classe 1967, sin da giovanissimo si è avvicinato al panorama musicale diventando cantautore nonché voce degli Almamegretta; nel 1993 pubblicano l’album di debutto Anima migrante, seguito due anni dopo da Sanacore.

A partire dal nuovo millennio, poi, Raiz si è distaccato dalla formazione intraprendendo una carriera da solista e pubblicando nel 2004 il suo primo album Wop. Diversi anni dopo, nel 2013, avviene la reunion con la band in occasione della loro partecipazione al Festival di Sanremo di quell’anno, in seguito alla quale pubblicano il disco Controra.

Raiz e il successo in Mare Fuori nel ruolo di Don Salvatore Ricci

Non solo musica ma anche cinema e televisione nella carriera di Raiz, che è anche attore. Sul grande schermo ha recitato in film come Cuore scatenato di Gianluca Sodaro, Ammore e malavita dei Manetti Bros e 7 ore per farti innamorare di Giampaolo Morelli. In televisione, invece, ha avuto grandissimo successo con il ruolo di Don Salvatore Ricci, boss della cosca Ricci e padre di Pietro, Rosa e Ciro in Mare Fuori; per la serie ha tra l’altro interpretato il brano Ddoje Mane, facente parte della colonna sonora.

Quest’anno è tornato invece protagonista al cinema con il film Io sono Rosa Ricci, spin-off di Mare Fuori che approfondisce e racconta la vita e le vicende di Rosa Ricci e della sua famiglia, e dove interpreta ancora una volta il ruolo di Don Salvatore, padre della cosca.

