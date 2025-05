CHI È RAMIRO MARRA: IL RITORNO DELLA GIORGI IN ARGENTINA PER STARE VICINA A…

Chi è Ramiro Marra, il compagno di Camila Giorgi, e cosa sappiamo della loro storia d’amore? Questo pomeriggio, nel primo dei due consueti appuntamenti del fine settimana con “Verissimo”, col talk show che torna nella veste delle ‘Storie’ riproponendo i momenti più entusiasmanti o anche solo toccanti della stagione appena trascorsa, tra le protagoniste nel salottino televisivo di Silvia Toffanin ci sarà la 33enne tennista italiana ma di origini argentine, ritiratasi dall’attività agonistica da più di un anno e protagonista di recente nella nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” proprio su Canale 5. E l’ospitata nel rotocalco delle reti Mediaset sarà dunque l’occasione per scoprire nuovamente qualcosa sulla sua vita privata e anche chi è Ramiro Marra, il compagno di Camila Giorgi.

Per parlare della vita sentimentale dell’ex promessa del tennis nostrano, capace pure di arrivare alla posizione numero 26 del ranking mondiale femminile WTA (parliamo in un altro pezzo quest’oggi dei motivi dietro la scelta di appendere anzitempo la… racchetta al chiodo e dare il via a una carriera sul piccolo schermo che promette altre puntate, NdR), dobbiamo innanzitutto ricordare i suoi ex fidanzati, prima di scoprire chi è Ramiro Marra, il compagno di Camila Giorgi: la diretta interessata aveva avuto prima una lunga love story con Giacomo Miccini, tennista pure lui e col quale si parlava all’epoca di fiori d’arancio, e successivamente ecco la relazione con David Holiner, uomo d’affari col quale poi è finita anche se non ne conosciamo i motivi. È invece dal 2024 che la Giorgi si è legata sentimentalmente al connazionale Marra, imprenditore e uomo politico molto in vista in Argentina.

COMPAGNO DI CAMILA GIORGI: IMPRENDITORE E POLITICO IN ASCESA CHE…

“Nel suo ufficio è stato amore a prima vista”: così la 33enne originaria delle Marche (è nata a Macerata) a proposito della scintilla che ha fatto scoppiare l’amore col suo attuale fidanzato: e proprio nell’ospitata a “Verissimo” l’ex tennista aveva fornito alcuni dettagli di questa storia, sulla quale resta comunque abbottonata anche se non manca di mostrarsi con l’uomo in alcuni scatti su Instagram. 43enne nativo di Buenos Aires (ma con la doppia cittadinanza spagnola), attivista molto noto anche su YouTube e presidente del Partito Libertario nato nel Paese sudamericano nel 2018, raccontando chi è Ramiro Marra, il compagno di Camila Giorgi, possiamo ricordare subito che è pure direttore del Bull Market Group, un’azienda che opera nel settore new tech e di proprietà della sua famiglia.

Come si accennava sopra, il primo contatto tra i due risale all’anno scorso ed è stato subito amore tra di loro: non conosciamo molto del passato dell’uomo, fatta eccezione per la sua attività online e poi per la carriera politica che lo sta vedendo in ascesa negli ultimi anni ma di certo c’è che l’incontro galeotto è avvenuto in quel della capitale argentina, dove l’ex tennista si era trasferita qualche tempo fa dopo aver detto definitivamente addio alal carriera agonistica. Scoprendo qualcosa di più su chi è Ramiro Marra, il compagno di Camila Giorgi, pare inoltre che la loro storia sia cominciata attorno allo scorso mese di novembre quando, per la prima volta, la bionda 33enne aveva postato sui propri social uno scatto assieme al politico classe 1982.