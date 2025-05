Da qualche tempo, Camila Giorgi ha un nuovo fidanzato. La tennista, che dopo aver chiuso con lo sport ha deciso di trasferirsi in Argentina, si è accompagnata con Ramiro Marra. Il fidanzato di Camila Giorgi è un personaggio conosciuto in Argentina: nato a Buenos Aires, è un politico e attivista molto attivo anche su youtube. Fa inoltre anche l’imprenditore: è direttore di Bull Market Group, impresa tecnologica che appartiene alla sua famiglia. Ramiro Marra è molto attivo sui social, dove è seguito da mezzo milione di persone: come dice la sua bio di Instagram, lavora per un’Argentina più libera. Quotidianamente, Ramiro pubblica video nei quali parla non solamente di finanza ma anche della situazione politica del suo Paese, per il quale combatte ogni giorno.

La storia tra l’attivista argentino e Camila Giorgi va avanti ormai da qualche mese. I due si sono mostrati insieme a novembre del 2024 sui social. È stata proprio l’ex tennista a postare una foto insieme a Ramiro Marra, nel giorno del suo compleanno. “Tanti auguri amore” ha scritto Camila Giorgi, postando una foto insieme al deputato de “La Libertad Avanza”: entrambi si sono mostrati con la maglia del Boca Junior, squadra della capitale argentina.

Ramiro Marra, fidanzato di Camila Giorgi, è stato anche candidato alla carica di capo del governo di Buenos Aires. Si tratta dunque di un uomo impegnato tra politica e impresa: lavora non solamente nell’azienda della sua famiglia ma anche come politico e attivista. Ora molto probabilmente Ramiro seguirà da lontano la nuova avventura della sua fidanzata Camila, che prenderà parte a L’Isola dei Famosi come concorrente. Dall’Argentina all’Honduras, dunque, per una nuova esperienza di vita dopo l’addio al mondo del tennis e dopo aver vissuto, nell’ultimo anno, tra Miami e appunto Buenos Aires.