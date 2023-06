Chi è Ramon Agnelli, ballerino di Amici 2023/ Il periodo buio prima del talent: “Non volevo più ballare…”

Ramon Agnelli, il percorso ad Amici 2023 “nel segno” di Alessandra Celentano

Ramon Agnelli è stato una delle garanzie in termini di talento dell’ormai conclusa stagione di Amici 2023. Tra i banchi del talent il suo contributo è stato senza dubbio fra i più qualitativi nell’ambito della danza, complice anche la sua importante formazione dal punto di vista del classico. La maestra Alessandra Celentano è stata la sua mentore, prima estimatrice dell’allievo e sempre pronta a spendere una parola in più di elogio nei suoi confronti.

Per quanto il percorso di Ramon Agnelli ad Amici 2023 sia stato tra i più incisivi dal punto di vista del talento, non è però arrivata la gratifica del podio. In ogni caso, no non è stato certo l’esito del Serale a mettere in discussione l’incredibile percorso vissuto nel talent. Una volta uscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, il giovane ha avuto modo di raccontare il difficile impatto con il ritorno alla realtà dopo mesi lontano da tutto. Inoltre, Ramon Agnelli – nello studio di Verissimo – ha rivelato un retroscena choc riferito proprio a poco prima di entrare nella scuola di Amici 2023.

Ramon Agnelli, il ritorno alla normalità dopo Amici 2023 e il periodo buio prima del talent

“Il ritorno alla realtà è stato impegnativo perché passi dall’essere ‘solo’ prima di questa esperienza ad avere mille persone che ti vogliono bene, che ti chiedono la foto; che ti supportano”. Iniziò così il discorso Ramon Agnelli a Verissimo da Silvia Toffanin, sottolineando il difficile approccio con la realtà che lo aspettava dopo Amici 2023. “E’ bellissimo” – aggiunse il ballerino – “Mia sorella è la mia fan numero uno, le devo tanto, se sono così è grazie a lei”. Successivamente però, Ramon Agnelli si sofferma sul raccontare un momento piuttosto triste prima di entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

“Facevo fatica, sorridevo per andare avanti. Ho sempre provato a cercare la gioia anche nelle piccole cose per vivere. Prima di questa estate non volevo più ballare…“. Queste le parole di Ramon Agnelli a Verissimo – riportate da Fanpage – che racconta così come prima di far parte di Amici 2023 fosse ad un passo dal dire addio alle sue ambizioni professionali nell’ambito della danza. “Volevo fare una vita normale, quella che fanno tutti quelli della mia età; volevo riprendere gli studi lasciati per la danza… Poi si è presentata l’occasione di Amici e mi sono detto: ci provo. Ho ritrovato la magia che mi dava la danza”.











