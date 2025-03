Ramona Dell’Abate, chi è e carriera della conduttrice: il grande successo negli anni ’80

Oggi pomeriggio, nel salotto de La volta buona per l’ultimo appuntamento settimanale con il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, si racconterà anche Ramona Dell’Abate. Il suo nome è ricordato per la lunghissima attività televisiva tra gli anni ’80 e ’90; nata nel 1956 a Feletto, in provincia di Torino, ha inizialmente debuttato come attrice interpretando diversi fotoromanzi nel corso degli anni ’70, per poi ottenere la consacrazione definitiva in televisione nel corso del decennio successivo.

Nella stagione 1980-81 ha infatti avuto l’opportunità di affiancare Pippo Baudo alla conduzione di Domenica In; nella stagione 1982-83, invece, è passata alla prima serata con lo show Fantastico 3 accanto a mostri sacri come Raffaella Carrà e Corrado. Inoltre, si è anche distinta come attrice, recitando nel 1982 in Vieni avanti cretino di Luciano Salce e in Sturmtruppen 2 Tutti al fronte di Salvatore Samperi, ma la sua attività è principalmente legata alla sfera televisiva.

Ramona Dell’Abate, l’allontanamento dalla tv e la vita privata top secret: ha un marito?

Sul piccolo schermo Ramona Dell’Abate ha ottenuto grande popolarità anche nel 1984-85, affiancando su Rete 4 Marco Predolin in M’ama non m’ama; successivamente ha preso parte ad altri programmi come Bella d’estate su Rai 2 e La grande sfida accanto a Gerry Scotti su Canale 5. Dagli anni 2000 c’è poi stato un drastico ridimensionamento del suo impiego televisivo, con un graduale allontanamento dalle scene. “Mi piacerebbe tornare in tv“, aveva raccontato la conduttrice in un’intervista a Vieni da me nel 2019. “Va bene comunque fare anche l’ospite”.

In merito invece alla vita privata di Ramona Dell’Abate, le informazioni sono pressoché inesistenti a fronte di un’estrema riservatezza di fondo, che non ha più di tanto permesso al gossip di indagare sulla sua sfera amorosa. Stando ai pochi dettagli emersi in rete, la conduttrice non ha figli e non è chiaro se abbia un marito o un compagno o se il suo cuore sia al momento libero.