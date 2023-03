Chi è Ranya, The Voice Kids 2023/ Con “Easy on me” conquista i coach e punta alla vittoria

Ranya sarà la vincitrice di The Voice Kids 2023?

Ranya è tra i finalisti della prima edizione di The Voice Kids 2023, il talent show musicale condotto da Antonella Clerici in prima serata su Rai1. Durante la puntata delle Blind Audition la giovanissima cantante ha fatto voltare tutti e quattro i giudici – coach: Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri. Un grandissimo successo per la 12 enne di Ciserano, provincia di Bergamo, che è nata in Italia da genitori marocchini. Nonostante la giovanissima età, Ranya parla cinque lingue ed è cresciuta sin da piccola a stretto contatto con la musica visto che il papà è un musicista e vende strumenti musicali.

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 11 marzo 2023: le cinquine del sabato

Sul palcoscenico di The Voice Kids 2023 si è presentata con il brano “Easy on me” di Adele conquistando la giuria e il pubblico. Ranya Moufidi ha conquistato davvero tutti complice una performance live che non è passata affatto inosservata. Sicura di se e con un’ottima padronanza della lingua inglese, Ranya ha convinto tutti e quattro i giudici, ma alla fine ha scelto di entrare nel team di Clementino.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 11 marzo 2023

Chi è Ranya, finalista di The Voice Kids 2023

Ranya, una delle finalista di The Voice Kids 2023, si racconta ai microfoni del programma: “ho 12 anni, vivo con mio fratello, mia mamma e mio papà che in questo momento è in Marocco per lavoro. Ho un rapporto fantastico con loro. Mio papà vende gli strumenti musicali, è un cantante e musicista e canta la musica di genere araba”. Anche la mamma ha raccontato come è nata la passione per la musica: “c’è sempre la musica a casa, poi ha cominciato anche a lei a imparare le parole, ha cominciato con un microfono che c’è ancora oggi”.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 11 marzo 2023

Poi la giovane cantante ha parlato del papà: “lui mi è sempre stato vicino e mi ha sempre detto di credere in quello che faccio. Parla tanto. Lui sapeva che ce l’avrei fatta ad arrivare a questa bella esperienza, mi ha sempre detto che non tutto si può avere dalla vita. Essere qua e fare una bella intervista è già tanto per me. Sono qua per la mia famiglia per renderli orgogliosi di me”. Dopo l’esibizione live sulle note di “Easy on me”, una bellissima sorpresa per lei: un videomessaggio del papà dal Marocco. “Sono fiero e orgoglioso di te, mi spiace essere lontano per lavoro” – ha detto il papà.













© RIPRODUZIONE RISERVATA