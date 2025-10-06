Rasha Younes è una nuova concorrente del Grande Fratello: ecco cosa si sa della sua vita professionale e sentimentale

Continuano gli ingressi nella casa del Grande Fratello che vede la conduzione di una Simona Ventura tornata in prima serata per la gioia del pubblico. A entrare stasera un’altra quota rosa dal nome Rasha Younes come svela il portale DavideMaggio. Ma cosa si sa della nuova inquilina? Poco e nulla: è nata nel 1992 ad Amman (Giordania) e da tempo vive nella capitale dove lavora come estetista in un salone di bellezza nel quartiere Prati.

È fidanzata? È single? Quali sono le sue passioni e hobby? Purtroppo non si sa niente di niente. Il suo profilo Instagram è il seguente @rashayounes_ e oltre a un cuore rosso e alla bandiera della Palestina non c’è neanche una biografia. Di post ne ha 29, seguiti 1034 mentre i followers sono più di cinquemila, che sono destinati a crescere dopo la sua partecipazione televisiva.

Rasha Younes è pronta a entrare nella casa del Grande Fratello stasera

Ma chi troverà nella casa del Grande Fratello l’estetista Rasha Younes di cui non si hanno grosse informazioni essendo appunto una non famosa come tutti i suoi colleghi? Avrà modo di avere a che fare con la casalinga Donatella, la modella Giulia, il dentista Giulia, l’insegnante di pugilato Matteo, il consulente Omer, il modello Omar, il piercer Anita e tanti altri che hanno un solo obiettivo: il montepremi finale.

Tutti quelli che partecipano al reality show di casa Mediaset non vedono l’ora di assistere a un cambiamento nella loro vita: la popolarità, il denaro, le prospettive che cambiano, i progetti futuri, anche se la maggior parte di chi partecipa non ha poi riscontri positivi con la realtà di tutti i giorni.

