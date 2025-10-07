Rasha Younes, nuova concorrente del Grande Fratello 2025, ha raccontato di aver perso suo padre da piccola: "Si è ammalato, non è stato facile"

Tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello 2025, che hanno fatto il loro ingressi durante la seconda puntata, c’è la bellissima Rasha Younes. Una donna affermata, che porta nella Casa un’altra storia toccante, accennata nel video di presentazione. “Sono Rasha, ho 32 anni e abito a Pomezia. – ha esordito la nuova concorrente, raccontando un po’ di se stessa – Nella vita curo la comunicazione per centri medici ed estetici. Ho un carattere molto forte, dico tutto quello che penso”.

Una professionista di comunicazione, le cui origini, come si può intuire dal nome, non sono italiane: “Sono nata in Giordania – ha raccontato alle telecamere del Grande Fratello, parlando poi della sua famiglia – e all’età di 4 anni sono venuta in Italia con mia mamma e mia sorella e lì ho conosciuto papà. Questo gigante che dovevo chiamare papà ma che per me era un estraneo, è stato molto traumatico.”

Chi è Rasha Younes, nuova concorrente del Grande Fratello 2025: il drammatico addio a suo padre

Una volta in Italia, Rasha e la sua famiglia si sono dunque riuniti a suo padre e sono rimasti con lui, fino a quando la loro vita non è stata stravolta. “Quando avevo 13 anni, una tragedia: papà si ammala e viene a mancare. Non è stato facile.”, ha rivelato la gieffina, rendendo palese il primo momento difficile della sua vita privata. Il dramma è stato poi smorzato dall’ammissione di essere single e di non aver mai visto un uomo che ci provava con lei. Oggi, il suo uomo ideale è: “Bello, piazzato, voce forte, molto carismatico e brillante.” Una descrizione che, nella Casa del Grande Fratello, potrebbe rispecchiare il bel Omer Elomari. Chissà se tra i due scatterà la scintilla.