Chi è Rasha Younes, la concorrente del Grande Fratello? La sua vita è stata difficile: dalla morte del padre all’età adulta

Stasera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello con la conduzione di Simona Ventura e la presenza dei tre opinionisti che sono Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli e secondo le anticipazioni si dovrebbe parlare di Rasha Younes che potrebbe rivelarsi un’interessante concorrente in vista delle prossime settimane per via della sua storia tragica e della sua determinazione nell’avere una vita degna di essere vissuta.

Ma chi è la concorrente? Quali sono le sue origini? È nata in Giordania dove ha vissuto i suoi primi quattro anni di vita insieme alla madre e alla sorella maggiore. Prima del quinto anno d’età si è trasferita a Roma e più precisamente a Pomezia dove vive e lavora il padre al fine di garantire un futuro migliore alla sua famiglia.

Rasha Younes e la sua vita difficile prima di approdare al Grande Fratello

Per la prima volta all’età di quattro anni Rasha Younes ha avuto modo di vedere suo padre che lavorava in Italia per dare un po’ di sicurezza economica in più alla sua famiglia in Giordania. Peccato che il rapporto con lui non sia stato affatto facile, anzi, ha sempre avuto delle complicanze nel comprendere la sua severità fino a quando non è morto quando aveva solo tredici anni.

A soli quindici anni la concorrente del Grande Fratello ha dovuto rimboccarsi le maniche per lavorar e sostenere la sua famiglia, che l’ha poi raggiunta in Italia dove con tanti sacrifici sono riusciti ad avere un minimo di stabilità. È molto legata alla madre e considera il nuovo marito come una vera figura paterna. Si è definita nel suo video di presentazione come una ragazza libera, indipendente, logorroica, dolce, che in una relazione cerca rispetto e sincerità. “Spero di trovare una stabilità” ha confessato all’interno della casa più spiata d’Italia.

